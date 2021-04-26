إصابة رئيس بيرو السابق وزوجته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن فيزكارا، الذى حكم البلاد من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2020، قال إنه تم ظهور الأعراض عليهما.

وكان فيزكارا قد أعلن فى فبراير الماضى، أنه وزوجته تلقيا الجرعة الأولى من اللقاح فى أكتوبر الماضى كمتطوعين لتجربة اللقاح فى بيرو، إلا أن الجامعة التى تستضيف تجارب إعطاء اللقاح قالت إنه تم إعطائه اللقاح بناء على طلبه وليس كمتطوع.

يذكر أن 2.5% من الشعب فى بيرو تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح فى ظل مواجهة البلاد لموجة ثانية من الفيروس تزايدت فيها أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية.