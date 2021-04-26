طريقة استخراج النتيجة من منصة مدرستي بالخطوات

بالتزامن مع مع اقتراب موعد إطلاق نتائج الطلاب يبحث الجميع عن استخراج النتيجة من منصة مدرستي التعليمية.حيث أعلنت الوزارة الآلية المتبعة لإنهاء العام الدراسي. وتحديد مواعيد الاختبارات النهائية في مختلف المراحل التعليمية. وتتيح الوزارة للطلاب وأولياء الأمور النتائج على المنصة.

خطوات استخراج النتيجة من منصة مدرستي

استخراج النتيجة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة التعليم عبر مدرستي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لحساب الطالب في مدرستي

الدخول إلى التقويم بعد ذلك سيتم نقلك إلى الصفحة المحتوية على إشعارات الفصل الدراسي

ثم النقر على إشعارات الفصل المراد استخراج النتائج له.

وعند فتح الصفحة سيتم ظهور الملف بصيغة بي دي أف

النقر على الملف للحصول على ملف الطالب ثم حفظ نتائج الطالب وطباعتها .

الدخول مباشرة لحساب الطالب في مدرستي

تسجيل الدخول من خلال بيانات حساب مايكروسوفت

ثم الدخول للتقويم واختيار ملف الطالب

والنقر على إشعار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عنه

تظهر أمامك البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

الدخول مباشرة لرابط مدرستي

النقر على تسجيل الدخول

الانتقال لحساب نظام نور

إدخال بيانات الخاصة بالحساب وكلمة المرور

ثم أدخل رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

الدخول مباشرة لنظام نور

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق

الانتقال إلى تبويب التقارير

انقر على إشعار الدرجات أو كشف أعمال الفصل الدراسي لعام 1442

تظهر أمامك نتيجة الطالب ويمكنك معرفة ما إذا كان راسب فلو كان راسب تكون الدرجات النظرية أقل من 50 والعلمية أقل من 40 وعدم تحقيق 20% في كل مادة دراسية.

الاستعلام عن نتيجة الطالب في مدرستيتسجيل الدخول في منصة مدرستي لاستخراج النتائجكيف اعرف اني راسب في نظام نور 1442كيف أعرف اني ناجح في نظام نور 1442

بنفس الخطوات السالفة تمامًا على أن تكون الدرجات النظرية أكثر من 50 والدرجات العلمية أكثر من 40 ومحقق 20% فأكثر في كل مادة دراسية.