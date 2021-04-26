طريقة استخراج النتيجة من منصة مدرستي بالخطوات

بالتزامن مع مع اقتراب موعد إطلاق نتائج الطلاب يبحث الجميع عن استخراج النتيجة من منصة مدرستي التعليمية.حيث أعلنت الوزارة الآلية المتبعة لإنهاء العام الدراسي. وتحديد مواعيد الاختبارات النهائية في مختلف المراحل التعليمية. وتتيح الوزارة للطلاب وأولياء الأمور النتائج على المنصة.خطوات استخراج النتيجة من منصة مدرستي
استخراج النتيجة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة التعليم عبر مدرستي من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول لحساب الطالب في مدرستي
- الدخول إلى التقويم بعد ذلك سيتم نقلك إلى الصفحة المحتوية على إشعارات الفصل الدراسي
- ثم النقر على إشعارات الفصل المراد استخراج النتائج له.
- وعند فتح الصفحة سيتم ظهور الملف بصيغة بي دي أف
- النقر على الملف للحصول على ملف الطالب ثم حفظ نتائج الطالب وطباعتها .
- الدخول مباشرة لحساب الطالب في مدرستي
- تسجيل الدخول من خلال بيانات حساب مايكروسوفت
- ثم الدخول للتقويم واختيار ملف الطالب
- والنقر على إشعار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عنه
- تظهر أمامك البيانات التي تريد الاستعلام عنها.
- الدخول مباشرة لرابط مدرستي
- النقر على تسجيل الدخول
- الانتقال لحساب نظام نور
- إدخال بيانات الخاصة بالحساب وكلمة المرور
- ثم أدخل رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.
- الدخول مباشرة لنظام نور
- تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق
- الانتقال إلى تبويب التقارير
- انقر على إشعار الدرجات أو كشف أعمال الفصل الدراسي لعام 1442
- تظهر أمامك نتيجة الطالب ويمكنك معرفة ما إذا كان راسب فلو كان راسب تكون الدرجات النظرية أقل من 50 والعلمية أقل من 40 وعدم تحقيق 20% في كل مادة دراسية.
بنفس الخطوات السالفة تمامًا على أن تكون الدرجات النظرية أكثر من 50 والدرجات العلمية أكثر من 40 ومحقق 20% فأكثر في كل مادة دراسية.
الوسوم
بالتزامن مع مع اقتراب موعد إطلاق نتائج الطلاب يبحث الجميع عن استخراج النتيجة من منصة مدرستي التعليمية.حيث أعلنت الوزارة الآلية المتبعة لإنهاء العام الدراسي. وتحديد مواعيد الاختبارات النهائية في مختلف المراحل التعليمية. وتتيح الوزارة للطلاب وأولياء الأمور النتائج على المنصة.خطوات استخراج النتيجة من منصة مدرستي
استخراج النتيجة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة التعليم عبر مدرستي من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول لحساب الطالب في مدرستي
- الدخول إلى التقويم بعد ذلك سيتم نقلك إلى الصفحة المحتوية على إشعارات الفصل الدراسي
- ثم النقر على إشعارات الفصل المراد استخراج النتائج له.
- وعند فتح الصفحة سيتم ظهور الملف بصيغة بي دي أف
- النقر على الملف للحصول على ملف الطالب ثم حفظ نتائج الطالب وطباعتها .
- الدخول مباشرة لحساب الطالب في مدرستي
- تسجيل الدخول من خلال بيانات حساب مايكروسوفت
- ثم الدخول للتقويم واختيار ملف الطالب
- والنقر على إشعار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عنه
- تظهر أمامك البيانات التي تريد الاستعلام عنها.
- الدخول مباشرة لرابط مدرستي
- النقر على تسجيل الدخول
- الانتقال لحساب نظام نور
- إدخال بيانات الخاصة بالحساب وكلمة المرور
- ثم أدخل رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.
- الدخول مباشرة لنظام نور
- تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق
- الانتقال إلى تبويب التقارير
- انقر على إشعار الدرجات أو كشف أعمال الفصل الدراسي لعام 1442
- تظهر أمامك نتيجة الطالب ويمكنك معرفة ما إذا كان راسب فلو كان راسب تكون الدرجات النظرية أقل من 50 والعلمية أقل من 40 وعدم تحقيق 20% في كل مادة دراسية.
بنفس الخطوات السالفة تمامًا على أن تكون الدرجات النظرية أكثر من 50 والدرجات العلمية أكثر من 40 ومحقق 20% فأكثر في كل مادة دراسية.
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