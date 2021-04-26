تمويل نقدي كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من التيسير للتمويل

تمويل نقدي كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية حيث توفر شركة التيسير قرض شخصي كاش لا يحتاج إلى كفيل ولا يحتاج إلى تحويل الراتب وهو قرض متوافق مع الهيئة الشرعية الإسلامية بالسعودية ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل لدى شركة التيسير وأهم الشروط اللازمة للحصول على التمويل وطريقة الحصول عليه

تمويل نقدي كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل بالسعودية توفر قرض شخصي كاش بأقساط مرنة تصل إلى 60 شهر ويستمتع المتقدم بطلب الحصول على القرض الشخصي من شركة التيسير

يستمتع المتقدم بطلب الحصول على قرض شركة التيسير للتمويل بسرعة إتمام إجراءات الحصول على التمويل فيستطيع العميل الحصول عليه من خلال الإنترنت

يحصل العميل طالب الحصول على القرض الشخصي من شركة التيسير على موافقة سريعة وفورية في دقائق معدودة

توفر شركة التيسير الشفافية فلا يوجد أى رسوم مخفية

شروط القرض الشخصي من شركة التيسير للتمويل بالسعودية

التمويل الشخصي الكاش والفوري من شركة التيسير للتمويل بالسعودية متاح بفترات سداد تبدأ من 12 شهر وحتى 60 شهر وللحصول على هذا التمويل يجب توافر الشروط التالية

القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل متاح للعملاء السعوديين فقط

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وقت طلب التمويل من شركة التيسير للتمويل

يشترط أن يكون المتقدم قضى مدة 6 أشهر في عمله

لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

يتمكن المتقدم من الحصول على القرض الشخصي الكاش والسريع من شركة التيسير للتمويل بالسعودية من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أى مكان من خلال الخطوات البسيطة التالية وهي

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

ثم الضغط على الطلب الآن

ثم ملي النموذج

ثم الضغط على إرسال

القرض الشخصي من شركة التيسير لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

مدة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر

التمويل من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج لتحويل الراتب ولا كفيل

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية