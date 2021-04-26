شروط وخطوات فتح حساب بنك البلاد للمواطن والمقيم وطريقة توثيق الحساب في أبشر

شروط وخطوات فتح حساب بنك البلاد 2021 عبر الإنترنت للمواطن والمقيم وطريقة توثيق الحساب إلكترونياً في أبشر، سنتعرف معكم اليوم على شروط فتح حساب مصرفي في Bank Albilad، وخطوات فتح الحساب بالخطوات التفصيلية لكل من المواطن والمقيم، متضمنة طريقة إرفاق نوع السكن والمعلومات المالية لفتح الحساب والتسجيل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية توثيق الحساب في منصة أبشر والتحقق من البيانات الشخصية، ويقدم المصرف خدمات متعددة لعملائه مثل برامج التمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالاضافة إلى مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية وغيرها من الخدمات المصرفية المميزة ، كما يُعد بنك البلاد من أفضل البنوك التي تستطيع فتح حساب بنكي فيها وذلك لأن البنك يقوم بتوفير مزايا عديدة لعملاءه لذا يبحث الكثير مؤخرا عن طريقة فتح حساب لدى بنك البلاد 2021.

شروط وخطوات فتح حساب بنك البلاد 2021 عبر الإنترنت

يجب أن تتوفر معك بطاقة هوية أو إقامة سارية الصلاحية، كما يجب عليك أن تقوم بالتسجيل وتفعيل حسابك لدى خدمة أبشر لأنه سوف يتم توثيق الحساب المصرفي عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، بالإضافة إلى تسجيلك في خدمة العنوان الوطني والتأكُد من أن بياناتك في العنوان الوطني صحيحة لأن هذا هو العنوان الذي ستصل عليه بطاقة الصراف الألي من بعد فتح الحساب المصرفي في بنك البلاد، كما اشترط بنك البلاد ألا يقل عمر العميل المتقدم بطلب فتح الحساب عن 18 عام وألا يزيد عمره عن 65 عام.

خطوات فتح حساب مصرفي في بنك البلاد

يمكنك فتح حساب بشكل رقمي لدى بنك البلاد عبر الموقع الإلكتروني للبنك ومن ثم توثيق الحساب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية بدقة:

يتم الدخول على موقع بنك البلاد الإلكتروني ثم الضغط على ( البدء ) وسيتم ظهور تعليمات يجب إتباعها في فتح الحساب. كل ما عليك هو الضغط على ( أنا المُستفيد الحقيقي لهذا الحساب ) ثم الضغط على ( التالي )، وسيتم فتح صفحة جديدة عليك إدخال بياناتك بها. يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بك، وفي الخانة التالية عليك إدخال رقم الجوال والذي يجب إدخاله بالصيغة الدولية، وبعد ذلك عليك إدخال تاريخ ميلادك بالهجري أو الميلادي إذا كنت مُقيم وذلك في الخانة الخاصة بذلك، ثم يتم الضغط على ( التالي ). سيتم إرسال رسالة على جوالك للتحقق من رقم الهاتف عليك إدخال الرقم الذي تم إرساله في الرسالة ثم الضغط على ( تابع ). يتم فتح صفحة جديدة عليك الإجابة على الأسئلة الموجودة فيها، يجب عليك ملء الحالة الوظيفية عبر إختيار إذا كنت موظف أو غير موظف حكومي أو غير حكومي وإذا كنت موظف قطاع خاص عليك كتابة حالتك الوظيفية بطريقة صحيحة، ثم إختيار اللقب السيد أو السيدة، وفي الحالة الاجتماعية عليك الاختيار بين متزوج أو مُطلق أو أعزب. يتم بعد ذلك إختيار المستوى التعليمي بين جامعي أو ثانوي أو متوسط أو حتى ابتدائي، ثم عليك تحديد التاريخ المُفضل للتعامل مع الحساب سواء الهجري أو الميلادي ثم الضغط على ( التالي ).

طريقة إرفاق نوع السكن والمعلومات المالية لفتح الحساب

أثناء فتح حساب مصرفي لدى بنك البلاد في البداية سيتم سؤالك على نوع السكن سواء كان شقة أو دور أو فيلا، بالإضافة إلى ملكية الشقة سواء كنت مالك أو مُستأجر أو سكنك بنك البلاد تابع لشركة، وإذا لم يكن عنوانك هو المُسجل لدى خدمة العنوان الوطني عليك تحديثه، ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والضغط على ( التالي )، ثم عليك الإجابة عن المعلومات المالية الخاصة بك في البداية عن مصدر الدخل هل هو راتب أم إدخار أم تجارة وإذا كنت متقاعد عليك إختيار راتب تقاعدي، ثم عليك تحديد طريقة إيداع الدخل سواء نقد أو سيك أو تحويل خارجي، ثم عليك إدخال قيمة الراتب الشهري الأساسي الخاص بك، وبعد ذلك سيتم سؤالك عن الغرض من فتح الحساب لدى بنك البلاد ومن الأفضل أن تختار شخصي، وإذا كنت تمتلك مدر دخل إضافي عليك تحديده ثم الضغط على ( التالي ).

طريقة إدخال معلومات عن تفاصيل الحساب

سيتم إظهار عدة أسئلة عليك الإجابة عنها تفصيلا أثناء فتح حسابك في مصرف البلاد، في البداية عليك تحديد إذا كان لديك تعاملات أُخرى مع البنوك أم لا، وعليك الإجابة أيضا عن هل لديك مودعين على الحساب أم أنه أنت فقط من تقوم باستخدام الحساب، ثم عليك الإجابة هل لديك مستفيدين محليين أو دوليين؟ ومعني ذلك هل ستقوم باستخدام الحوالات الدولية خارج المملكة أم لا وفي حالة ذلك عليك إدخال أحد أسماء المستفيدين الذي يمكنك إرسال حوالة لهم، وفي حالة الحوالة المحلية عليك أيضا إدخال أحد أسماء المستفيدين التي يمكن أن تقوم بإرسال حوالة لهم مع ذكر صلة القرابة.

بعد ذلك سوف يتم سؤالك هل هناك مودعين على حسابك وفي حالة تواجدهم عليك إدخال بياناتهم؟، ثم الضغط على ( التالي )، وسيتم إظهار أسئلة خاصة بالمعلومات العامة عليك الإجابة عليها ومن بينها التحويلات الدولية عليك الضغط على ( نعم ) إذا كنت ستقوم باستخدام حسابك في التحويلات الدولية وغير ذلك تقوم بالضغط على (لا )، وعليك إختيار ( نعم ) في الحوالات الدولية الصادرة وإدخال إجمالي المبلغ المُتوقع ثم الضغط على ( التالي ).

للتسجيل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لدى بنك البلاد عليك إنشاء اسم مستخدم وكلمة السر؛ لتستطيع استخدامهم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر تطبيق بنك البلاد، مع مراعاة أن اسم المُستخدم يجب أن يتكون من حروف وأرقام وكذلك كلمة السر أيضا، ثم عليك إدخال رقم سري للعمليات وهذا هو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الألي والذي يتكون من أربعة أرقام، ثم الضغط على ( افتح الحساب ).

طريقة توثيق الحساب المصرفي عبر أبشر

بعد فتح حساب بنك البلاد يتم توثيقه عن طريق خدمة أبشر، حيث أنه هناك طريقتان يمكنك من خلالهم توثيق حسابك في بنك البلاد إما عن طريق بوابة النفاذ الوطني أو عن طريق خدمة قبول، والأسهل بكل تأكيد هي الخدمة الأولى أي عن طريق النفاذ الوطني الموحد عبر اتباع الخطوات التالية:

عليك الضغط على الخدمة لتفعيل الاختيار، ثم الموافقة على كافة الشروط والأحكام والضغط على ( إرسال ).

سيقوم موقع بنك البلاد تلقائيا بفتح بوابة نفاذ الوطني لتوثيق الحساب والتأكد من بياناتك الشخصية.

تلقائيا بفتح بوابة نفاذ الوطني لتوثيق الحساب والتأكد من بياناتك الشخصية. كل ما عليك هو تسجيل الدخول في حسابك في أبشر من خلال بوابة نفاذ، وذلك عبر إدخال اسم المُستخدم أو رقم الهوية ثم إدخال الرقم السري والضغط على ( تسجيل الدخول ) وبهذه الكيفية سيتم فتح حسابك بنجاح.

بعد توثيق حسابك لدى بنك البلاد سيتم إرسال بطاقة الصراف الألي لك على عنوانك المُسجل لدى العنوان الوطني ويتم ذلك خلال أسبوع من فتح الحساب في بنك البلاد.

إلى هنا نكون قد تناولنا جميع الخطوات التي تمكنك من فتح حساب لدى بنك البلاد أونلاين، حيث استعرضنا بشكل تفصيلي شروط وخطوات فتح الحساب بالنسبة للمواطن أو المقيم مع توثيقه في منصة أبشر بطريقة بسيطة، مع طريقة إدخال كافة معلوماتك وبياناتك الشخصية سواء نوع السكن أو المعلومات المالية الخاصة بك، وكذلك تعاملاتك المصرفية مع البنوك المحلية الأخرى.