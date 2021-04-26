خطوات التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021

خطوات التسجيل في برنامج دعم الإيجار يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية بنظام الإيجار في المملكة حيث إن هذا النظام هو واحد من ضمن الأنظمة الحديثة التي قامت وزارة الإسكان في المملكة بالإعلان عنها عبر منصة إيجار.

برنامج دعم الإيجار

يعتبر هذا البرنامج واحد من ضمن البرامج الحديثة التي قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بطرحة وذلك لأن يتم توفير الدعم الكبير لجميع المواطنين في المملكة الغير قادرين علي دفع كافة المستحقات الخاصة بالإيجار للوحدات السكنية الحاصلين عليها، حيث إن هناك الكثير من الفئات في المملكة غير قادرة علي سداد قيمة الإيجار بسبب الظروف المادية.

شروط دعم الإيجار من وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في البرنامج وأيضاً لتنظيم الدخول فيه لجميع المستحقين فقط وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مرأة متزوجة من رجل سعودي.

إن يكون من ضمن الأسر التي تستحق الدعم مثل أسرة السجين أو أسرة المفقود.

يجب توثيق عقد إيجار الوحدة السكنية داخل منصة إيجار.

يشترط إثبات عدم القدرة المالية علي سداد الإيجار الشهري.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار 2021

حتي تتمكن من التسجيل في البرنامج فإن هناك عده خطوات بسيطة يجب عليك القيام بها وذلك لأن تقوم بالتسجيل حيث تتلخص هذه الشروط في السطور التالية:-