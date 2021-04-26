قروض للمتقاعدين بالمملكة تصل إلى 500 ألف ريال بأقل راتب وبدون كفيل من بنك ساب Sabb

قروض المتقاعدين من بنك ساب أصبحت أحد القروض الهامة لدي الكثير بعد حصول الكثير من المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية علي قروض شخصية سريعة خلال وقت قصير من بداية تقديم الطلب، حيث يحرص بنك ساب علي دعم فئة المتقاعدين والموشكين علي التقاعد الذي يرغبون في تحقيق مشروع استثماري أو أهداف شخصية من خلال توفير صرف مبالغ تمويل تبدأ من 10.000 الآف ريال سعودي فأكثر مع توفير كافة السيولة النقدية التي تناسب جميع العملاء لتصل الي مبلغ 500 ألف ريال، ويتمسك العميل بالحصول علي تمويل شخصي من بنك ساب بسبب سرعة إنهاء الإجراءات وسرعة تحويل مبلغ التمويل خلال ساعات قليلة من تقديم طلب التمويل، ويحرص بنك ساب علي صرف أي مبلغ تمويل سواء للمتقاعدين أو الأفراد قبل سن التقاعد وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وتوضيحاً لمتابعينا سوف نبرز تفاصيل قروض المتقاعدين من بنك ساب وطريقة التقديم الإلكتروني لأي متقاعد يرغب غي تقديم طلب تمويل.

خصائص مميزة لقروض المتقاعدين من بنك ساب

بنك ساب يوفر تمويلات المتقاعدين للسعوديين والمقيمين بمبلغ أول يبدأ من 10.000 الآف ريال وبحد أقصي مبلغ 500.000 ألف ريال، ويعتمد بنك ساب علي صرف مبالغ القروض وفق قواعد الرقابة الإسلامية التي تحكم عميلة صرف مبالغ القروض من بنك سامبا، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى وجود موافقة الكفيل للحصول علي أي مبلغ قرض من قروض من بنك ساب.

بنك ساب يوفر تمويلات المتقاعدين وتسهيل عملية سداد ودفع الأقساط والتي تصل إلى فترة 60 شهر من بداية تحصيل التمويل، ويوفر بنك ساب حماية خاصة لأسرة العميل الذي يحصل علي مبلغ تمويل وذلك من خلال الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية من التمويل في حالة التعرض إلى العجز أو الوفاة، كما يتم منح مبلغ التمويل دون إجراءات معقدة أو طويلة حتي يضمن كل عميل تنفيذ الهدف الذي يسعى إليه من خلال القرض.

سن أي عميل متقاعد يجب أن يكون من 40-67 عام فقط.

يتحصل علي راتب تقاعدي شهري لا يقل عن 3000 ريال.

تحويل الراتب إلى بنك ساب سواء للمواطن السعودي أو المقيم.

3 شروط فقط لامتلاك مبلغ قرض من بنك ساب للمتقاعدينطريقة التقديم للحصول علي مبلغ تمويل من بنك ساب

طريقة التقديم لجميع المتقاعدين الراغبين في الحصول علي مبلغ قرض سريع أونلاين، يتم من خلال قيام المتقاعد بملي نموذج بيانات للتمويل الذي يرغب به من خلال الدخول علي هذا الموقع: بنك ساب، ثم تسجيل مبلغ القرض المطلوب.