أخبار اليمن : سلاح الجو ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية

سلاح الجو ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجويةنفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية فجر اليوم، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K قاعدة الملك خالد الجوية.

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.

وكان سلاح الجو المسير نفذ فجر أمس، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية.