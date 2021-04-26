الاتحاد الأوروبي للكرة يحقق مع إبراهيموفيتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، أنه يحقق مع ونجم فريق ميلان الإيطالي، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بسبب "ضلوعه المالي المزعوم في شركة مراهنات".
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن "مفتشا على مبادئ الانضباط والتأديب في اليويفا عين اليوم لإجراء تحقيق تأديبي بشأن انتهاك محتمل للوائح اليويفا التأديبية من قبل السيد زلاتان إبراهيموفيتش لضلوع مالي محتمل في شركة مراهنات".
ونقلت الصحيفة السويدية اليومية "أفتون بلاديت" هذا الشهر أن إبراهيموفيتش، مهاجم إيه سي ميلان، شريك في "بيتهارد"، وهي شركة ألعاب مقرها في مالطا.
وتنص اللوائح التأديبية لليويفا على أنه يجب ألا يكون للاعبين أي ضلوع مالي في القمار، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
مثل إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، ميلان في بطولة الدوري الأوروبي.
وعاد من اعتزاله الدولي الشهر الماضي بعد غياب نحو خمس سنوات ليلعب لصالح منتخب السويد في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
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