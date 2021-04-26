ضوابط جديدة للصلاة فى الحرم المكى والعمرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أن الضوابط تتمثل فى إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقى (اعتمرنا)، و(توكلنا)". وأضافت: "اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)". وشددت الوزارة على "عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال".

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