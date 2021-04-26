خادم الحرمين الشريفين يعزى الرئيس العراقى فى ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

جدة - نرمين السيد - وقال الملك سلمان، فى برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، "علمنا ببالغ الألم بنبأ حادث وقوع حريق فى مستشفى ابن الخطيب وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب العراق أحر التعازى وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس العراقى برهم صالح.