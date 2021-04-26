353 ألف حالة جديدة.. الهند تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - سجّلت سطات الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أعلى زيادة يومية فى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، منذ بداية تفشى الوباء، بواقع نحو 353 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع أكثر من 2800 حالة وفاة، رغم تصاعد الجهود المحلية والعالمية لاحتواء التفشى- الأسوأ فى العالم حاليا- الذى تواجهه الهند.





وأعلنت السلطات عن تسجيل 352 ألفا و991 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" وألفين و812 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالى الإصابات المرتبطة بالفيروس المسجلة فى الهند منذ بداية تفشى الوباء إلى 17 مليونا و313 ألفا و163 إصابة، مات على إثرها 195 ألفا و123 شخصا، حسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عبر موقعها الإلكترونى.

يأتى ذلك بينما يواجه قطاع الصحة الهندى أزمة حادة فى توفير الأكسجين وأسرة المستشفيات للمرضى، دفعت عددا من دول العالم لتقديم مساعدات عاجلة، حيث وصل مطار نيودلهى، اليوم، 318 مولد أكسجين من الولايات المتحدة، كما أعلنت دول أخرى عن تقديم مساعدات ومعدات طبية لاحتواء الأزمة.

ودفع التفشى الهائل حكومات الولايات إلى اتخاذ تدابير متعددة لمواجهة الأزمة، فبعد إعلان حكومة ولاية كارناتاكا فرض إغلاق مدته أسبوعين لاحتواء التفشى، أعلنت حكومة ولاية البنجاب عن فرض حظر تجول ليلى فى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وإغلاق كلّى فى بقية الأيام، والتى تتضمن العطلات الأسبوعية، وذلك حتى إشعار آخر، وهى خطوة من المتوقع أن تتخذها ولايات أخرى خلال الأيام المقبلة.

كما أعلنت وحكومة ولاية كيرلا عن فرض إغلاق لبعض الأماكن العامة كالمسارح ومراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية.

وأصدرت السلطات فى ولاية هاريانا تعليمات لأصحاب المصانع بإرسال أسطوانات الأكسجين الخاصة بمصانعهم إلى المشافى لمواجهة أزمة نقص الأكسجين، والتى تفاقمت مع تخزين عدد كبير من المواطنين أسطوانات الأكسجين.

ومع احتدام الأزمة، التى دفعت السلطات الفيدرالية إلى قصر استخدام الأكسجين المسال على القطاع الصحى، بحث رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، اليوم، العمليات التى ينفذها سلاح الجو لنقل الأكسجين والمواد الطبية الأساسية من الخارج أو بين الولايات الهندية، فضلا عن التحضيرات والعمليات التى تنفذها قطاعات الجيش الأخرى لمواجهة الأزمة.

بموازاة ذلك، أعلنت الحكومة عن منع حجز مرضى "كورونا" للمشافى إلا بناء على توصية طبية للحد من أزمة توفير أسرة المشافى للمرضى، معتبرة أن العديد من المرضى يشغلون المستشفيات فقط بسبب ذعرهم من الإصابة.

من جانبه، قال مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية، رانديب جوليريا: "علينا تقليل عدد الحالات (التى تتلقى العلاج بالمشافى)، واستخدام موارد المشافى على النحو الأمثل"، مشددا على أهمية ترشيد استخدام الأكسجين.

وأضاف: "فى الوقت الحالى: هنالك ذعر غير ضرورى".