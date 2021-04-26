بوتين وماكرون يبحثان النزاع فى أوكرانيا وتطورات كورونا

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، أطلع ماكرون بوتين خلال الاتصال على مفاوضاته الأخيرة مع الرئيس الأوكرانى فى باريس، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وجاء فى البيان: "بمبادرة من الجانب الفرنسى، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وتم إيلاء اهتمام خاص للنزاع الأوكرانى الداخلى".
وبحسب البيان، "أعرب الرئيسان عن القلق بشأن تصعيد التوترات فى جنوب شرق أوكرانيا".
وتابع البيان، أن "رئيسى روسيا وفرنسا تبادلا أيضا وجهات النظر حول موضوع مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".
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