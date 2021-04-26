رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021 والشروط الواجب للاستفادة من راتب الرعاية

رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021 التي بدأت عليه عمليات البحث منذ صباح اليوم بعد أن أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن إستقبال طلبات الحصول علي راتب الحماية الاجتماعية إلكترونيا عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة، فيما أكدت الوزارة عن الفئات المستحقة براتب الرعاية والتي أبرزهم الحالات الخاصة من ذوي الاعاقة وكذلك محدودي الدخل والعديد من الفئات الأخري التي نوضحها إليكم عبر هذا التقرير البسيط على موقعكم ثقفني.

أوضح الوزير عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على قرب الإنتهاء من تفعيل استمارة الرعاية الاجتماعية والتي تساهم في توفير الكثير للمواطنين العراقيين الذي يعانون من إرتفاع المعيشية وخاصة في ظل هذه الظروف الحالية التي تمر بالبلاد من انتشار الوباء الجديد فيروس كورونا المستجد بالبلاد والذي تسبب في زيادة نسب العاطلين في معظم دول العالم نتيجة الإجراءات الاحترازية من هذا الوباء، ويعد أكثر المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية في العراق هم التالي:

زوجة المحكوم عليه بالسجن اي كانت المدة الزمنية المحكوم بها عليه.

الفتيات التي تجاوز عمرها الخامسة والثلاثين عام ولم تتمكن من الحصول علي دخل ثابت أو لم تتزوج.

أصحاب الإعاقة التي تمنعهم عن العمل.

الطلاب الذي تزوجوا وفي المراحل الدراسية.

النساء أصحاب الحالات الخاصة مثل المطلقات والأرامل وزوجات النزيل والتي أصابها العجز.

أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الضوابط الهامة التي من خلالها يتمكن الشخص الدخول علي رابط التقديم والاستفادة من هذه الإعانة وذلك في حالة توافقه مع شروط الرعاية الاجتماعية والتي من أهمها التالي:

يجب أن لا يكون المتقدم يتحصل علي دخل شهري من الحكومة أو ينتفع بالرعاية من قبلها.

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام ولا يقل عمره عن 15 عام بالنسبة إلي الرجال.

يجب أن لا يزيد عمره المتقدمة عن 55 ولا يقل عن 15 عام أيضًا.

ينبغي عند ملئ الاستمارة تقديم الأوراق التالية:

صورة من بطاقة التموين.

صورة من بطاقة الهوية.

صور من الشهادات الدراسية.

فيما أوضحت الوزارة أنها بصدد الإعلان عن رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021 خلال ساعات قليلة، لذا سنقدم لكم تحديث جديد خلال ساعات.