طريقة حساب زكاة الذهب بالريال السعودي

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس، التي فرضها الله سبحانه وتعالي على عبادة المؤمنين، وفى حال الامتناع عن أدائها ذنب عظيم، وما فرضت الزكاة إلا لتزكية النفس وتطهيرها، كما أنها تعتبر جسر للتقارب بين أبناء المسلمين، حيث يعطف غنيهم على فقيرهم، مما أعطاه الله من مال.

شروط وجوب الزكاة

للزكاة شروط يجب مراعاتها منها:

أنها لا تجب إلا على المسلم فقط.

يشترط كذلك أن يكون المسلم حرًا طليقًا.

يشترط أن يبلغ المال النصاب، وهو مقدار ما يمتلكه الشخص.

يحب أن يكون المال الذي سوف تجب عليه الزكاة ملكًا لصاحبه.

يجب أن يكون قد مر حول كام على المال، وذلك حتى تجب عليه الزكاة.

الحكمة من وجوب الزكاة

الزكاة إخراجها له العديد من الفوائد، وفرضها كان لحكمة منها:

الزكاة تطهير لنفس المسلم.

بسببها يزيد المال ويكثر، وتزداد بركته.

تعتبر سببًا في زيادة الأجر عند الله تعالي.

تكون سببًا في التفريج عن فقراء المسلمين.

أنواع الذهب التي تجب عليها الزكاة

هناك أنواع مختلفة من الذهب تجب فيه الزكاة مثل:

الذهب الذي يقوم المسلم بشرائه وتخزينه للمستقبل.

الذهب الذي يتم شراؤه، وتخزينه بهدف بيعه عند الحاجة.

الذهب الذي يشتريه الشخص، ثم يقوم بتأجيره بمقابل مادي.

شروط الزكاة على الذهب

هناك شروط يجب توافرها للزكاة على الذهب لعل منها:

يجب أن يمر الحول على الذهب الذي يمتلكه الشخص.

يجب أن يبلغ النصاب الشرعي الذي يجوز عليه الزكاة 85 جرام.

مقدار الزكاة عن الذهب يتم إخراجها نقدي، وتبلغ ربع العشر، ويتم إخراجها في نفس اليوم الذي يمر فيه الحول.

من المهم أن يتم تحديد العيار الخاص بكل نوع، حيث يختلف ذهب عيار 24 عن ذهب 18 عن ذهب 21 حيث لكل منهم السعر الخاص به.

حساب زكاة الذهب بالريال السعودي

تم حساب الزكاة عمومًا من خلال سنة النبي، والذهب من أغلى المعادن وأثمنها، لذا فإن له الذهطريقة حساب بالريال السعودي، يمكن أن نعرضها من خلال التالي:

يتم أولًا حساب الذهب الذي يمتلكه المسلم ويجب أن يبلغ 85 جرام.

يتم حساب زكاة الذهب، حسب أنواعه المختلفة، حيث أن لكل نوع سعره.

بعد القيام بحساب إجمالي الذهب الذي يمتلكه المسلم، يتم تحديد الزكاة الواجبة بربع العشر، أو % 2.5.

مثال حساب زكاة الذهب بالريال السعودي

يمكننا عرض مثالين لحساب زكاة الذهب بالريال السعودي وهما كالتالي:

المثال الأول:

1. من المعروف أن نصاب الذهب= 85 جرام

2. ولنفترض أن سعر بيع جرام الذَّهب عيار 21 في السوق مثلا 200 ريال.

3. ومن المعروف أيضًا أن زكاة الذهب= 2.5 % من النِّصاب الموجود من الذهب.

4. وعليه فان زكاة الذهب ستكون = 85× (2.5 %) أي أن زكاة الواجب دفعها واخراجها = 2.125 جرام.

5. وهو ما يعني بالنقد أن تكون زكاة الذهب الواجبة = 2.125× 200 ريال = 425 ريال سعودي، وهذا على سبيل المثال.

المثال الثاني:

في حالة زيادة وزن الذهب عن النصاب فإنه يتم احتساب الزكاة على الوزن الكلي كالتالي:

1. إذا أشتري شخص ما مقدار 500 جم من الذهب، هنا يجب عليه إخراج ربع العشر من ال 500 جم زكاة مال

2. يتم حسابه الزكاة كما فعلنا في المثال السابق 500×2.5%×24.88

3. بالتالي يكون مقدار الزَّكاة نقدًّا ل 500 جرام ذهب =311 ريال سعودي.