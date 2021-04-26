تشاد: المجلس العسكري الحاكم يرفض المحادثات مع المتمردين

نجامينا ـ رويترز: رفض المجلس العسكري الحاكم في تشاد عرضا من متمردي الشمال بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ووصفهم بأنهم “خارجون عن القانون” لا بد من تعقبهم واعتقالهم لدورهم في مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة. وقال المتمردون المعروفون باسم جبهة التغيير والوفاق في تشاد إنهم مستعدون لبحث التوصل لتسوية سلمية وذلك بعد أسبوعين من تدفقهم عبر الحدود في يوم الانتخابات مطالبين بإنهاء حكم ديبي الذي استمر 30 عاما.

وتقدم المتمردون حتى وصلوا إلى منطقة تبعد ما بين 200 و300 كيلومتر عن العاصمة نجامينا قبل أن يصدهم الجيش. وقال الجيش والمتمردون إن القوات الجوية قصفت بعد ذلك مواقع المتمردين.

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