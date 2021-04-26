القدس المحتلة ـ رويترز: تجمع فلسطينيون للاحتفال خارج باب العامود بالقدس الشرقية بعد إزالة الحواجز التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية مما سمح لهم بالدخول إلى ساحة أصبحت بؤرة الاشتباكات في ليالي رمضان. واكتظت الساحة بآلاف الفلسطينيين مساء الأحد وهم يهللون ويرددون الأهازيج، ولوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، بعد أن سمحت لهم الشرطة بالدخول إلى البلدة القديمة بالقدس التي تعد مقصدا للتجمعات الشعبية في ليالي شهر رمضان. واندلعت اشتباكات بعد دخول الشرطة الإسرائيلية وسط الحشد لمصادرة الأعلام. وقال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي خلال الاحتفالات التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس إن قرار وضع الحواجز كان خطأ منذ البداية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلسطينيون يحتفون بإزالة حواجز الاحتلال فـي القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.