أخبار اليمن : أمسية رمضانية لمؤتمر إب تؤكد على أهمية وحدة الصف

أمسية رمضانية لمؤتمر إب تؤكد على أهمية وحدة الصفأقـيمت مساء يـوم الأحد 13 رمضان الموافق 25/ 4/ 2021م أمسيـة رمضانية لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب بمشاركة رؤساء فروع المؤتمر بالدوائر ونوابهم وقـيادة فـرع المؤتمر بالجامعة وعدد من أعـضاء اللجنة الدائمة والقيادات التربوية.

وفي الامسية الرمضانية جرى مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التنظيمية والسياسية وعملية الاتصال والتواصل بين قيادات وأعضاء المؤتمر على مستـوى المحافظة والمديريات والدوائر، وآخـر المستجدات والأحداث الجارية على مسـتوى الساحة الـوطنية والـتأكيـد على أهمية وحدة الصف الوطني لمواجهـة العدوان السعودي ومرتزقتة وعملائه .

وعقد ت الأمسية برئاسة المهندس/ عقيل حزام فاضل - عضو اللجنة الدائمة - رئـيـس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، وحضور الأستاذ الدكتور/ طارق الـمنصوب - عضـو اللجنة الدائمة - رئيـس فـرع المؤتمر بجامعة إب، والدكـتـور/ علـي محمد الزنم - عضو اللجنة الدائمة - عـضو مجـلس الـنواب - مسئـول الدائرة السياسية بفــرع المؤتمر بالمحافظة، والأستاذ/ عـبدالكـريم محمد السماوي - عضو اللجنة الدائمة - مسئول دائرة الشباب والطلاب بفرع المؤتمر بالمحافظة.

