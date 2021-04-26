مدير الصحة العالمية: الوضع في الهند محزن
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن الوضع في الهند حيث تصاعدت إصابات كوفيد-19 "محزن" وإن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.
وقال تيدروس في إيجاز صحفي "تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة ومن بينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل".
وأضاف أنه أعلن بالفعل عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة العالمية للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.
(رويترز)
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