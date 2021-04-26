الأردن يعلق الرحلات الجوية مع الهند
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، يوم "الأحد"، أن السلطات الأردنية قررت تعليق الرحلات الجوية مع الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.
وفي سياق متصل، نقل موقع "رؤيا نيوز" المحلي عن وزير النقل وجيه عزايزة، اليوم، إن الأردن قرر إيقاف رحلات القادمين من الهند، والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يوماً.
وأضاف عزايزة أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعا لنقل العدوى للأردن.
وأشار، إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.
وبين عزايزة، أن أي قرار يتخذ لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي محليا.
وأوضح، أن استمرار قرار إيقاف الرحلات مع القادمين من الهند والمتواجدين خلال 14 يوما يعتمد على المعلومات والدراسة الواردة من اللجان الوطنية للأوبئة.
وبين عزايزة، أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي في المطارات مستمر، وأنه يجب إحضار فحص "بي سي آر" قبل القدوم للأردن
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