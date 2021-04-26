وول ستريت: زوارق إيرانية تحرشت بسفينتين حربيتين أمريكيتين فى الخليج

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤولون فى البحرية الأمريكية أن "ثلاثة زوارق هجومية سريعة وسفينة واحدة Harth 55، وهى سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدما، احتشدت حول سفينتين أمريكيتين لخفر السواحل أثناء قيامهما بدوريات فى المياه الدولية فى الجزء الجنوبى من الخليج". وأضافوا أن "السفينة الأكبر عبرت مرارا وتكرارا أمام أقواس السفينتين الأمريكيتين "مونوموى" و"رانجل"، على بعد 64 مترا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأشاروا إلى أن "هذا دفع "رانجل" إلى القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام". وأشارت الصحيفة إلى أن "الحادث وقع فى 2 أبريل الحالى، فى الوقت الذى أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران أنهما ستجريان مفاوضات حول الاتفاق النووى الإيرانى".

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