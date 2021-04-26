موعد ماتش الأهلي والمصري اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد الإسكندرية مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2021 في مباراة من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الذي يشهد منافسة قوية هذا الموسم للأهلي مع فريق الزمالك متصدر جدول الترتيب الذي حقق فوز بالأمس ضد فريق البنك الأهلي ليقتنص ثلاث نقاط يواصل بها التواجد على صدارة الترتيب، ويرفع الفارق مع الأهلي إلى ست نقاط مع خوض رفاق موسيمياني ثلاث مباريات أقل حاليا من الزمالك، بينما فريق المصري يأمل في عمل موسم قوي ينافس فيها قطبي الكرة المصرية على اللقب، خاصة مع تواجده حاليا في المركز الرابع في جدول الترتيب، وسينطلق موعد ماتش الأهلي والمصري اليوم في التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

الأهلي ضد المصري في مباراة قوية يأمل فيها رفاق موسيماني مواصلة تحقيق الانتصارات، بعدما نجحوا في تناسي الخسارة التي تلقوها في البطولة ضد سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة تقدم فيها الفريق السكندري أولا بهدف محمود عبد الحليم قبل أن يعادل حسين الشحات النتيجة لفريقه الذي تلقى هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق حسام حسن ليتلقى خسارته الأولى في الدوري، قبل أن يستعيد اتزانه من جديد بتحقيق فوز هام ضد إنبي في المباراة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل الأهلي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق محمد شريف، حسين الشحات، وعمرو السولية، وتلقى هدف في الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها رامي صبري ليقتنص ثلاث نقاط هامة.

فريق المصري يأمل في تحقيق الفوز ضد الأهلي لفك عقدة الشياطين الحمر الذين تمكنوا من تحقيق الفوز في تسع من المباريات العشر الأخيرة التي جمعتهم ضد الفريق البورسعيدي في كافة البطولات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل، لذا فيأمل المصري في تحقيق فوز يواصل به انتصاراته بعدما نجح في بلوغ دور الثمانية في كأس مصر، بانتصاره في آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور الستة عشر بثلاثة أهداف عن طريق أحمد جمعة “هدفين”، وأموتو مقابل هدف سجله عمرو جمال، بينما آخر مباريات الفريق في الدوري جمعته مع الجونة، وانتهت بفوز ثمين للمصري بهدف نظيف عن طريق أحمد جمعة.

جدول ترتيب الدوري المصري

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، فلسطين، وقطر.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

أون تايم سبورت HD1.

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