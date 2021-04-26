جامعة البترول والمعادن تفتح باب التسجيل للطالبات مجال البترول ومشتقاته

جامعة البترول والمعادن تعلن في تصريح لها عن فتح باب التسجيل والقبول أمام الطالبات لدراسة مجالات البترول المختلفة ومشتقاته داخل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهذه هي المرة الأولي في تاريخ الجامعة يتم الإعلان عن هذا وتم الإعلان عن هذا ليتم القبول لكافة الطالبات في مرحلة البكالوريوس وسيتم ذلك أعتباراً من يوم 13 يونيو القادم حتي يوم 18 من شهر يونيو القادم للتسجيل في تخصصات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المختلفة داخل الجامعة وذلك للعام الدراسي الجديد القادم ويتم ذلك حسب الشروط التي تم وضعها علي رابط التسجيل جامعة الملك فهد الرسمي الخاص بالجامعة وفيما يخص ما هي المعايير التي وضعها من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن القبول والتسجيل لغير السعوديين تم التصريح عن هذا الشأن من الجامعة وهل هناك مساحة لذلك أم لا وإعلان ذلك علي موقع من خلال رابط بوابة القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وفيما يخص ما هي شروط التقدم جامعة الملك فهد للبترول سيتم توضيحها من خلال السطور القادمة .

جامعة البترول والمعادن وما هي المعايير التي تم الإعلان عنها من الجامعة

تم الإفصاح من الجامعة عن ما هي المعايير الخاصة للقبول داخل الجامعة وتم تحديد ثلاثة معايير بشكل أساسي من الجامعة تتلخص فيما يلي كالآتي :-

تحديد النسبة الخاصة بالثانوية العامة بنسبة مئوية وفيما يخص أيضاً أختبارات القدرات العامة لكافة الطلاب والنسبة الخاصة بالاختبار التحصيلي . يتم تحديد النقاط السابقة وفقاً لتطبيق فكرة أحتساب ما هي النسبة المئوية يتم وزنها لكل درجة بشكل مركب ويتم من خلالها القبول لمن هم حصلوا علي درجات أعلي من غيرهم من الطلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك فيما تراه الجامعة في تحديد ذلك الموضوع . يتم من خلال الجامعة توزيع كافة النسب المئوية التي تم احتسابها بشكل موزون فيما يخص المعايير الثلاثة التي تم وضعها ولعلم كافة الطالبات الراغبات في التسجيل في الجامعة أن النسبة المئوية التي تم تحديدها في العام الماضي كانت 91% .

ما هي الشروط التي تم وضعها من الجامعة لكي ما يتم القبول بها

تم من خلال الجامعة لكي ما يتم التسجيل لكافة الطالبات في درجة البكالوريوس فيما يخص مجالات البترول ومشتقاته كذلك مجال المعادن بعض الشروط التي يجب تطبيقها علي من يرغب في الالتحاق بالجامعة وكانت الشروط كما يلي :-

تكون الطالبة قد تحرجت من الثانوية العام تخرج حديث أو تخرجت من الثانوية وفقاً لنظام المقررات أو من الثانوية منهج عالمي في أقسام علوم الطبيعة ويمكن القبول في الجامعة في العام المخصص للقبول في الجامعة أو العام السابق له .

لكي ما يتم القبول في تخصصات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن داخل الجامعة تم وضع شرط فيما يخص القدرات المتعلقة في قسم التخصصات العلمية من حق كل الطالبات أن يقوموا باستخدام النتيجة الخاصة بهم والحاصلين عليها في الاختبار التي تم الحصول عليها في العام المحدد للقبول أو العام السابق له .

داخل الجامعة تم وضع شرط فيما يخص القدرات المتعلقة في قسم التخصصات العلمية من حق كل الطالبات أن يقوموا باستخدام النتيجة الخاصة بهم والحاصلين عليها في الاختبار التي تم الحصول عليها في العام المحدد للقبول أو العام السابق له . الجامعة وضعت شرط أخر تم الإعلان عنه أن كل الاختبارات الخاصة بالاختبار التحصيلي يتحدد في العام الذي تم تحديده من الجامعة لعملية القبول وأيضاً يمكن القبول ويتحدد علي العام السابق له .

الشرط الأخير المعلن عنه من الجامعة أن تكون كل الطالبات الراغبات في الالتحاق بالجامعة أن لا يكونوا قد سبق لهن الالتحاق في الجامعة وأيضاً أن لا يكونوا قد التحقوا بأي كلية من الكليات داخل المجتمع السعودي وتكون تابعة للجامعة داخل السعودية .

يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالبة الراغبة في الالتحاق بالجامعة من خلال الموقع الرسمي للجامعة والمرفق الرابط الخاص بها في المقال . رابط التسجيل جامعة الملك فهد يتم التقديم من خلاله بشكل إلكتروني ويتم تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بالطالبات وهي بيانات رقم الهوية الوطنية الخاصة وأيضاً رقم الإقامة ورقم الهاتف الخاص بالطالبة ورقم هاتف ولي أمر الطالبة وتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالبة . في حالة أن الجامعة أعلنت قبولها لأي طالبة يتم تأكيد الرغبة بعد الإعلان من الطالبة لالتحاقها بالجامعة وتسجيل البيانات الخاصة بها ويتم رفع هذه البيانات علي موقع الجامعة من خلال الحساب الذي قامت الطالبة بتسجيله علي الموقع .

ما هي الخطوات الخاصة في عملية التسجيل داخل الجامعة

جامعة البترول والمعادن وهذا ما جاء من كافة التصريحات الخاصة بالجامعة فيما يخص عملية التسجيل بها من خلال الرابط الرسمي المرفق في المقال وهناك العديد من المعلومات التي يمكنكم معرفتها من الموقع الرسمي للجامعة من خلال الرابط .