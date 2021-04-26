“نور برقم الهوية ١٤٤٢” اظهار نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 فقط الفصل الثاني

اظهار نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 فقط الفصل الثاني يشهد ترقب من الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 بحساب ولي الأمر للطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي يوم العاشر من رمضان، بينما ينتظر طلاب المتوسط والثانوي إعلان النتائج برقم الهوية ١٤٤٢ في نظام نور التعليمي يوم 17 رمضان الجاري.

نتائج نور برقم الهوية

يخصص نظام نور الإلكتروني رابط نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال الدخول إلى حساب ولي الأمر أو من خلال الدخول إلى حساب الطالب باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم واختيار التقارير ثم النقر على إشعار درجات الفصل الدراسي الثاني واستكمال إدخال البيانات المطلوبة لعرض النتائج.

بينما يتم اظهار النتائج برقم الهوية 1442 فقط ورمز التحقق عبر رابط فرعي لنظام نور يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب ١٤٤٢ برقم هوية الطالب فقط، ويتم الإفصاح عنه بعد انتهاء رصد جميع إدارات التعليم المختلفة بالمملكة عن نتائج الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢

يمكن استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢ عبر الدخول إلى رابط نظام نور الإلكتروني واختيار الاستعلام عن النتائج برقم الهوية 1442 من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط نتائج نور .

. كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق.

التأكد من كتابة رمز التحقق صحيحا.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة القائمة الرئيسية.

اختيار الضغط على أيقونة تقارير.

إدخال بيانات الطالب والتي تتمثل في اسم الطالب، المدرسة، العامة الدراسي، الفصل الدراسي الثاني.

أضغط على أيقونة البحث لعرض نتائج الطالب.

يظهر أمامك تقرير مفصل يحتوي على درجات أعمال السنة، الأنشطة، تقييم الحضور والغياب في منصة مدرستي، درجات نهاية الفصل الدراسي.

قم بطباعة شهادات الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢.

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء إجراءات رصد درجات الطلاب في نظام نور لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية، وطالب وزير التعليم جميع الإدارات التعليمية في المملكة سرعة الانتهاء من رصد جميع درجات اختبارات الطلاب ١٤٤٢ قبل موعد 17 رمضان، وذلك وفقا للتعليمات التي صدرت من خادم الحرمين بسرعة إنهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني قبل بدء شهر رمضان.