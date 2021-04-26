منصة مصرف لبنان.. الشكوك تسبق موعد الإطلاق "المتعثر"

تسري الشكوك في لبنان، على نطاق واسع، حيال انطلاق منصة مصرف لبنان لتبادل العملات، بعدما كان من المرتقب أن تبدأ يوم الاثنين، فإدارة البنك المركزي في البلاد الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة.

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب المتاجر (السوبرماركت)، إطلاق المنصة التي يتعاون فيها البنك المركزي مع الجهاز المصرفي وشركات الصرافة.

وما يزال الترقب سيد الموقف إزاء هذه المنصة، رغم إنجاز التحضيرات الفنية واللوازم اللوجستية المطلوبة، مثل تدريب الموظفين المخولين بإعداد الملفات وتنسيقها إلكترونياً، إضافة إلى تحصيل الموافقات المطلوبة لصالح الأفراد والشركات المعنيين بالتجارة الخارجية وتغطية اعتمادات الإستيراد.

وحل يوم الاثنين ولم تنطلق المنصة، وقبله كانت الجمعة في الموعد، فيما أشارت مصادر مقربة من حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنصة هو لجم قدرة المضاربين، ومنهم بعض الصرافين غير الشرعيين، من اللعب بسعر صرف الليرة، إضافة إلى التدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة بمعدل 4 ملايين دولار يومياً حتى يتم ضبط سعر الصرف.

لكن المؤكد اليوم هو أن إطلاق المنصة الإلكترونية، وبحسب مصادر مصرفية خاصة لموقع " دوت الخليج " لن يحدث كما كان متوقعاً، وسط توقعات بتأجيل جديد للموعد، لأسباب تقنية من حيث الشكل.

أما من حيث المضمون، فترى المصادر أن أسباب التأخير من شأنها أن تساهم في تمرير الوقت ليخدم خطة مصرف لبنان الهادفة إلى إطلاقها بعد تشكيل الحكومة، أو على الأقل بعد التوصل إلى حل نهائي لملف الدعم، الذي سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إخفاق عمل المنصة الإلكترونية، في حال جرى الاستمرار بالصيغة الحالية.

منافع ومخاطر

وتعليقاً على الموضوع قال الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة "سيكون للمنصة شق إيجابي جداً ن وهو لجم المضاربة عبر نقل الطلب المؤسساتي إلى هذا السوق ، ونعني به الطلب الزراعي والتجاري والصناعي على الدولار الأميركي، وهذا الأمر سيجعل الطلب على الدولار تحت الرقابة".

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف المضاربة، "ومن سيبقى في السوق السوداء هم الأشخاص الذين يقومون بعمليات مشبوهة إلى حد معين أو من المواطنين الذين يحاولون الحصول على أموال بالعملة الصعبة".

وأوضح الباحث الاقتصادي "كنتيجة طبيعية للسحب بناء على الطلب المؤسساتي ومصرف لبنان لهذه المنصة، هناك احتمال كبير بأن ينخفض سعر الدولار، ولكن هذا السعر تواجهه في المقابل مشكلة مخفية وهي مشكلة التهريب، ونحن نعرف جيداً أن العديد من التجار يقومون بالتهريب، وهم سيستفيدون من سعر الدولار المتدني لزيادة عمليات التهريب سواء الى الحدود القريبة أو البعيدة".

وأشار إلى أن المهربين سيقومون بتهريب المواد الغذائية والأدوية للبلدان القريبة والبعيدة، كما يقومون بتهريب الأدوية والمحروقات إلى البلدان القريبة، وهذه ستكون وسيلة لهم لإخراج دولاراتهم إلى الخارج دون عناء وبسعر ليرة لبنانية متدنية على المنصة، ولذلك يجب أن يكون انخفاض السعر بالتزامن مع تشديد أمني لمنع التهريب، وإلا سنكون بصدد تمويل التهريب بشكل مباشر، وستكون المنصة الجديدة بمثابة استنزاف آخر لاحتياطات مصرف لبنان ولدولارات المصارف، لأن التجار للأسف أثبتوا أنهم ليسوا أهلاً للثقة".

دور وزارة الداخلية

بدوره، علق الخبير في المخاطر المصرفية، محمد فحيلي لموقع "دوت الخليج"، بالقول إنه طالما أن حال التعافي والأزمة في لبنان يجري تحريكها بتطبيق "واتس آب"، فلا يمكن معرفة حجم التداول وكميات الدولارات التي تباع وتشترى.

وأكد الخبير فحيلي ضرورة التصريح للجنة الرقابة على المصارف " كي يتمكن القانون من تحديد من يمول الصراف غير القانوني والذي تفشى بسبب الفوضى، ويكون التصريح وفقاً للقانون ولمواده التي تنص على أن من يمول أي صراف غير قانوني بالعملة نقداً من دون تصريح من السلطات الرقابية هو مرتكب جريمة".

وقال "المطلوب كشف من يرتكب كل هذه الجرائم؟ ومن لديه السلطة لتوقيفه متسائلا عن دور مكتب محاربة الجريمة المالية التابع لوزارة الداخلية والذي له الحق بتوقيف هؤلاء ومن يمولهم بالعملات النقدية".

وتابع " تبقى قدرة مصرف لبنان داخل الإطار القانوني، أي على الصرافين الشرعيين فقط، مستهجناً الغياب التام لرقابة التاجر الذي يسعر على السعر المرتفع رغم أن الاستيراد الخاص به يبقى على سعر جزئي مدعوم من الدولة".

وقال إن هذه المنصة "محصورة بالمستوردين فقط للدخول إليها، وليس عن طريق التداول النقدي"، وبذلك يخشى أن يكون المصرف المركزي قد خلق، وإن بطريقة غير مباشرة، مضاربة بين السوق الرسمي للصيرفة وغير الرسمي.

ويتخوف فحيلي من "غياب الرقابة ويرى ضرورة الٔن تكون المنصة مجهزة تقنياً وفق الأصول بغية تمويل الإستيراد حصرياً بموجب تحويلات وفتح اعتمادات، كي لا يخلق لمجموعة جديدة للربح".

وقال "لا تزال الأمور غير واضحة وسط توقعات بعدم تفعيل المنصة في القريب العاجل".

وبنى فحيلي توقعاته هذه على "عدم قدرة المصرف المركزي التمويل وقال "تشكيل حكومة في لبنان من شأنه أن يخفض سعر الدولار أكثر من تدخلات المصرف المركزي".

الحل سياسي

يرى الخبير فحيلي أن الحل سياسي وسعر الدولار هو سياسي أيضاً، وفي الميزان الااقتصادي، يجب تشكيل حكومة وفتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي داعياً الى وقف التجاذب بين الاطراف الذي يعمل على تأجيل أية حلول مطروحة.

وختم الخبير فحيلي بالقول إن الحل يبقى في خطة إصلاحية متكاملة تقرها الحكومة، مشددا على أن الأزمة الحقيقية في لبنان هي سياسية والانهيار الاقتصادي هو نتيجة الاستمرار بالواقع السياسي السلبي واتخاذ سلسلة قرارات اقتصادية خاطئة والاستمرار بسياسة الدعم العشوائي لبعض السلع.