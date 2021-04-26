العثور على جثث 17 مهاجرا في زورق قبالة الكناري 

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية العثور على جثث 17 شخصا على متن زورق يقل مهاجرين قبالة جزر الكناري، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين كانوا على متن القارب المنكوب.
وأوضحت مصادر إسبانية أن الزورق رصد على بعد 265 ميلا بحريا جنوب شرق جزيرة ايل هييرو، الأصغر بين جزر الكناري، وتوجهت مروحية إلى المكان لإجلاء الناجين الثلاثة.
وقالت المصادر إن الرجال الثلاثة كانوا يعانون انخفاضا في حرارة أجسامهم لكنهم في وضع جيد وتم نقلهم بواسطة مروحية إلى مستشفى ايل هييرو، وأن جميعهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وازداد وصول المهاجرين الى جزر الكناري بعد تكثيف الدوريات على الساحل الجنوبي لأوروبا حيث وصل 3400 شخص إلى هذه الجزر بين الأول من يناير و31 مارس من هذا العام، مقابل أقل من نصف العدد المذكور في الفترة نفسها من العام الفائت.
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