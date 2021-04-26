فرنسا تعلن تزويد الهند بمساعدات طبية لمكافحة كورونا 

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها ستزود الهند بمساعدات طبية لرفد جهودها في مواجهة جائحة كورونا التي تعصف بها، وتجتاح مستشفياتها ومرافقها الصحية.

فرنسا تعلن تزويد الهند بمساعدات طبية لمكافحة كورونامدير الصحة العالمية: الوضع في الهند "محزن"

وحسب قصر الإليزيه المساعدات ستشمل أجهزة الأوكسجين والتنفس والحاويات المبردة وستبدأ في الوصول نهاية الأسبوع المقبل.

وسجلت الهند رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي، في حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع الإبلاغ عن 352991 حالة جديدة، تجاوز إجمالي الإصابات في الهند الـ17 مليونا وارتفعت الوفيات بمعدل قياسي بلغ 2812 حالة لتصل إلى 195123.