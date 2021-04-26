حجز موعد بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية إلكترونيًا

بيت الزكاة في الكويت يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية علي الموقع الإلكتروني الخاصة به، حيث يمكن حجز موعد بيت الزكاة الكويتي بالرقم المدني ورقم الملف لكي يتم معرفة موعد استلام شيك بيت الزكاة بشكل إلكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي لبيت الزكاة الكويتي الذي سوف نرفقه لحضراتكم اسفل هذه التدوينة فنتمنى منكم متابعينا الأعزاء بدولة الكويت متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي ألية حجز مواعيد بيت الزكاة الكويتي بصورة صحيحة.

حجز موعد بيت الزكاة الكويتي

يقدم بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية لجميع المواطنين الكويتيين لدعمهم ماديا ومعنويا من اجل تحسين ظروفهم المعيشية التي يمرون بها وذلك من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية التي يحصلون عليها من أموال المتبرعين للزكاة المال من الأشخاص القادرين علي فعل الخيرات في هذا الشهر الكريم، حيث يمكن حجز المواعيد بشكل إلكتروني من خلال متابعتكم للخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط موقع بيت الزكاة الكويتي الإلكتروني من ثم.

من ثم. اعلي شريط خدمات الموقع الإلكتروني سنجد أيقونة حجز مواعيد نضغط عليها من ثم.

نختار خدمة حجز موعد مساعدة اجتماعية من ثم.

نقوم بإدخال الرقم المدني أو رقم الملف داخل نموذج تحديد موعد مساعدة اجتماعية من ثم.

الضغط علي أيقونة دخول.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها تفاصيل الموعد النهائي لاستلام الشيكات من اجل الحصول علي مبالغ المساعدات الاجتماعية في المكاتب المختصة التابعة لصرف تلك الشيكات في جميع ربوع الكويت، حيث يتم صرفها وفقا إلى شروط بيت الزكاة في الكويت التي سوف نقوم بتوضيحها لكم لاحقا بإذن الله، وفي الختام في حالة وجود آي استفسارات حول هذا المقال يمكن تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.