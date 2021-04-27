نتائج مسابقة الشبه الطبي 2021 قائمة المقبولين بدون بكالوريا في مسابقة مساعدي التمريض بالجزائر

نتائج مسابقة الشبه الطبي 2021 ، أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية وبعض المصادر الطبية اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 أنه سيتم الإعلان غدا الثلاثاء 27 أبريل 2021 نتائج مسابقة شبه طبي 2021 بدون بكالوريا عبر موقع وزارة الصحة الجزائرية، وكانت الوزارة قد أعلنت مدى احتياجها لكوادر طبية جديدة بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا وانتشاره في جميع الولايات الجزائرية، وموعد الإعلان سيكون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر.

نتائج مسابقة شبه طبي

يصادف يوم الثلاثاء 26 أبريل 2021 اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك 1442، وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة الشبه الطبي 2021 أو ما يعرف بمسابقة مساعدي التمريض، يتم فتح المسابقة في شهر نوفمبر أو شهر ديسمبر للحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي لكل الشعب، والغرض من هذه المسابقة هو الالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض في الصحة العمومية، يجرى الراغبين بالالتحاق بسلك التمريض اختباران أحدهما اختياري ويكون في مادة العلوم الطبيعية أو مادة الرياضيات ومدة الامتحان ساعتان في المعامل 3، واختبار في احد اللغات الأجنبية (فرنسي، انجليزي، ألماني) مدة الاختبار ساعتان في المعامل رقم 2.

رابط نتائج شبه طبي 2021 بدون بكالوريا

خلال الساعات القادمة سيتمكن المتقدمين معرفة نتائج المسابقة التي تضم بعض الأجنحة الطبية (مساعدي التمريض للصحة العمومية و عون رعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعد جراح أسنان للصحة العمومية) عبر موقع وزارة الصحة الجزائرية، فيما سيتم تحديد قائمة المقبولين حسب درجة الاستحقاق وسيتم ترشيح الذين حصلوا على 10/20 ولمن يحصلوا بدرجة أقصاها 5/20، ومن لم يقبل نتيجته النهائية يمكنه تقديم طعت لإدارة المعهد، وأبلغت بعض المصادر الطبية أن حالة القلق التي يعيشها المتقدمين سببها هو التكتيم الإعلامي والطبي عن نسبة النجاح والرسوب في هذه المسابقة.