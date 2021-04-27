رابط تسجيل العنوان الوطني الموحد (أفراد – منشآت) الاستعلام عبر المنصة الوطنية الموحدة

رابط تسجيل العنوان الوطني لجميع أفراد الشعب السعودي من الأفراد والمنشآت والذي دعت الحكومة السعودية إلى ضرورة التسجيل فيه طبقا لقرارات الحكومة الجديدة، ويأتي ضمن خطط التطوير والتحديث في المنظومة المعلوماتية وقاعدة البيانات العامة لمؤسسات المملكة، والتي يعتمد عليها جميع الأعمال فيما بعد ويعتمد التعامل الرسمي فيما بعد على العنوان الوطني للفرد السعودي، ونوم بعرض كافة التفاصيل المطلوبة.

قرارات جديدة من الحكومة السعودية

المنصة الوطنية الموحدة

أعلن مجلس الوزراء بالمملكة على ضرورة التسجل في المنصة الوطنية الموحدة لجميع بيانات المواطن من عنوان المنزل والعمل وجميع ما يطلب منه من بيانات ليتم عمل قاعدة معلوماتية شاملة له تستخدم عن العمل أو السفر وفي جميع التعاملات، وتهدف القرارات الوزارية الأخيرة إلى تسريع التعامل والتفاعل بين مؤسسات المملكة والأفراد وعمل تحديث شامل لقاعدة البيانات الموجودة لدي المؤسسات، حيث من الممكن ان يقوم الفرد بتغيير محل السكن أو العمل، ولذلك يجب تحديث البيانات أول بأول عبر المنصة وضرورة أن يقوم جميع أفراد الشعب بالتسجيل فيها.

يتم تحديث القاعدة المعلوماتية للوطن عن الأفراد الموجودين فيه.

تستخدم المعلومات الخاصة بعنوان السكن والعمل في عمل الحسابات البنكية للفرد والمؤسسة.

يتم التسجيل في العديد من التطبيقات والخدمات.

يتم الدخول على موقع مؤسسة البريد السعودي. أو قم بالتسجيل في رابط العنوان الوطني. يتم اختيار ايقونة تسجيل الأفراد. أو يتم اختيار المقيمين أو اسم المؤسسة، حسب الخيارات المتاحة. يتم الانتقال لصفحة جديدة فيها ( تسجيل جديد – إدارة العنوان الحالي). يقوم المستخدم باختيار تسجيل جديد في حال تم التسجيل للمرة الأولى. تفتح شروط الخدمة للمستخدم، يتم الموافقة عليها. اختر أيقونة “تسجيل العنوان”. قم باختيار المنطقة التابع لها على الخريطة. يتم تحديد المدينة والحي وقم بإدخال رقم المبنى.

استخدام العنوان الوطني الموحدخطوات ورابط تسجيل العنوان الوطني

يتم تفعيل خيار جديد “تحديد الموقع على الخرائط” إذا تم رفض طلب التسجيل.