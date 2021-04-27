ما هو العنوان الوطني الموحد رابط وخطوات التسجيل كيف اطبع العنوان الوطني الخاص بي

ما هو العنوان الوطني الموحد ورابط تسجيل الأفراد والمنشآت والمؤسسات في العنوان الوطني السعودي وكيف اطبع العنوان الوطني الخاص بي أسئلة تتردد مؤخراً بين مواطني المملكة وذلك بعدما أطلقت مؤسسة البريد السعودية خدمة “العنوان الوطني الموحد” والذي تم إقراره من مجلس الوزراء السعود، حيث الهدف منه هو تنظيم العنونة بالمملكة، وذلك في سعي الحكومة لتحسين جودة حياة المواطن والمقيم في ربوع المملكة، وذلك بهدف عملية تطوير شاملة لتحسين الخدمات على أساس محل الإقامة، وذلك لبناء هوية مكانية للأفراد والشخصيات الاعتبارية.

ما هو العنوان الوطني الموحد السعودية وكيفية وخطوات التسجيل

هذا ويساهم العنوان الوطني الموحد في تطوير ألية التخطيط، ودراسة أولويات التخطيط التنموي، بهدف تعزيز البنية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وكذلك الخدمات البريدية بالمملكة، لذلك تسعى الحكومة السعودية لسرعة تسجيل المواطنين والمُقيمين بتسجيل العناوين الخاصة بهم على الرابط المُخصص لذلك.

الاستعلام عن طباعة العنوان الوطني

هذا ويعتبر العنوان الوطني الموحد يعد من المبادرات الهامة التي ستساعد بصورة حضارية للعمل كمنظومة رقمية مكانية متكاملة، وتعتبر الأولى والأحدث بمنطقة الخليج العربي، هذا ويتكون العنوان من 6 معايير أساسية وهي كالتالي:

رقم المبنى.

اسم الشارع والحي

اسم المدينة

الرمز البريدي

الرقم الإضافي

رقم الوحدة.

رابط تسجيل الأفراد في العنوان الوطني الموحد

وتجدر الإشارة إلى أن العنوان الوطني الموحد يعتبر شرط وجوبي وإلزامي لكافة موطني المملكة، وكذلك للمقيمين على الأراضي السعودية، وذلك وفق ما قرره مجلس الوزراء السعودي، ويتم تسجيل المواطنين والمقيمين بصورة مجانية، حتى يتم استفادتهم من التعاملات الإلكترونية التي سيتم تعميمها خلال الفترة المُقبلة، خاصة التجارة الإلكترونية، ويمكن زيارة رابط تسجيل الأفراد في العنوان الوطني الموحد، والتعرف على تلك الخدمة الجديدة، وكذلك تسجيل العنوان الوطني، كمل يمكن زيارة رابط خرائط العنوان الوطني، حيث يمكنك الآن تسجيل عنوانك الوطني

مكونات العنوان الوطني السعودي

العنوان الوطني عنوان معياري طورته مؤسسة البريد السعودي لمواكبة الخطة الإستراتيجية نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتم ابتكار العنوان الوطني وفق مواصفات معيارية وتقنية مدروسة، وهو يغطي جميع مناطق المملكة. ويتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء رئيسية هي: رقم المبنى، واسم الشارع، والحي، والمدينة، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، بالإضافة الى رقم الوحدة.

رقم المبنى: هو رقم فريد يمثل مبنى سكني أو تجاري داخل الرمز البريدي، ويتمثل في أربعة أرقام

اسم الشارع: وهو الذي يقع عليه المدخل الرئيسي للمبنى أو المحل.

الحي: اسم الحي الذي يتواجد المبنى بداخله.

المدينة: اسم المدينة الذي يتواجد بها العنوان.

الرمز البريدي: عبارة عن خمس خانات رقمية، كل خانة لها مدلول مكاني. والرمز البريدي يغطي منطقة جغرافية محددة كجزء من الحي أو أي تجمع سكني.

الرقم الإضافي: وهو مشابهة لرقم المبنى، ويتكون أيضاً من أربعة أرقام.

تسجيل العنوان الوطني ورقم هاتف البريد السعودي

هذا ويعتبر عنوانك هو هويتك المكانية، لذلك يجب المبادرة بتسجيل عنوانك الوطني الموحد على الرابط المُخصص لذلك، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة السعودية الذي جعلت التسجيل إلزاميا، حسب القرار الصادر رقم “252” وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم الاتصال برقم الهاتف المجاني لمؤسسة البريد السعودي: 19992، كما يمكنكم أيا التواصل معنا من خلال التعليقات