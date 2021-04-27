سر عمل الكنافة بالمانجو السهلة والسريعة أفضل من المحلات

تعتبر الكنافة بالمانجو من الأكلات الرائجة والمقترحة في هذه الفترة بعد ظهورها حديثا وقد اكتسحت السوشيال ميديا في الفترات الأخيرة بسبب غرابتها و طعمها اللذيذ والشهي وسنقدم لك في هذا المقال طريقة عمل الكنافة بالمانجو السهلة والسريعة أفضل من المحلات بأقل التكاليف وبالمكون السري الذي سيجعل مذاقها لا يقاوم بخطوات بسيطة يمكنك تقديمها في كاسات او صينية واجعليها حلواك الدائمة المفضلة لتتعرفي على طريقة عمل الكنافة بالمانجو في وقت قصير جدا ولا تحتاج لوقت بعد تحضيرها قبل الأكل فلذلك هى من أسرع وأسهل انواع الحلويات فى الصنع ومرغوبة بشكل كبير من محبين المانجو تابعي معنا هذا المقال. مكونات عمل الكنافة بالمانجو السهلة نصف كيلو كنافه يفضل مفرومة

مانجو بيوريه أو مكعبات

كيس كريم شانتيه

نصف كوب لبن بارد مثلج

نصف كوب سمنه بلدي أو زبدة مذابة

مقادير الشربات (القطر) لصينيتين : ٣ كوب سكر كوب ونصف ماء عصرة ليمون رشة ڤانيليا أو ماء زهر مع ملعقة عسل اختياري طريقة عمل الكنافة بالمانجو السهلة من الأفضل أن تكون الكنافه في الفريزر او الثلاجة لكي يسهل عليك تكسيرها و تفتيتها.

ثم نضيف عليها نصف كوب سمنه ونقلبها جيدا ثم ونرفعها على النار مع التقليب المستمر حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بعمل الشربات و نضع السكر مع الماء والليمون ويغلي و عندما يثقل قوامه ويتكتل نضيف عليه معلقه العسل.

ثم نضيف القليل من الشربات على الكنافه ونقلب جيدا .

ثم نضعها في في الكاسات أو في الصينة حسب الرغبة في طريقة التقديم.

نجهز الكريم شانتيه ثم نضيف عليه نصف كوب لبن بارد.

نضرب بالمضرب الكهربائي جيدا حتى نصل إلى القوام المطلوب بعد ذلك نضيف الكريم شانتيه على الكنافه.

ونضيف أخيرا طبقة من المانجو ونزين الوجه بالكنافه ونهتم بتوزيع قطع الكنافة بشكل جذاب وجيد . مكونات عمل الكنافة بالمانجو السهلةطريقة عمل الكنافة بالمانجو السهلة الوسوم

تعتبر الكنافة بالمانجو من الأكلات الرائجة والمقترحة في هذه الفترة بعد ظهورها حديثا وقد اكتسحت السوشيال ميديا في الفترات الأخيرة بسبب غرابتها و طعمها اللذيذ والشهي وسنقدم لك في هذا المقال طريقة عمل الكنافة بالمانجو السهلة والسريعة أفضل من المحلات بأقل التكاليف وبالمكون السري الذي سيجعل مذاقها لا يقاوم بخطوات بسيطة يمكنك تقديمها في كاسات او صينية واجعليها حلواك الدائمة المفضلة لتتعرفي على طريقة عمل الكنافة بالمانجو في وقت قصير جدا ولا تحتاج لوقت بعد تحضيرها قبل الأكل فلذلك هى من أسرع وأسهل انواع الحلويات فى الصنع ومرغوبة بشكل كبير من محبين المانجو تابعي معنا هذا المقال. مكونات عمل الكنافة بالمانجو السهلة نصف كيلو كنافه يفضل مفرومة

مانجو بيوريه أو مكعبات

كيس كريم شانتيه

نصف كوب لبن بارد مثلج

نصف كوب سمنه بلدي أو زبدة مذابة

مقادير الشربات (القطر) لصينيتين : ٣ كوب سكر كوب ونصف ماء عصرة ليمون رشة ڤانيليا أو ماء زهر مع ملعقة عسل اختياري طريقة عمل الكنافة بالمانجو السهلة من الأفضل أن تكون الكنافه في الفريزر او الثلاجة لكي يسهل عليك تكسيرها و تفتيتها.

ثم نضيف عليها نصف كوب سمنه ونقلبها جيدا ثم ونرفعها على النار مع التقليب المستمر حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بعمل الشربات و نضع السكر مع الماء والليمون ويغلي و عندما يثقل قوامه ويتكتل نضيف عليه معلقه العسل.

ثم نضيف القليل من الشربات على الكنافه ونقلب جيدا .

ثم نضعها في في الكاسات أو في الصينة حسب الرغبة في طريقة التقديم.

نجهز الكريم شانتيه ثم نضيف عليه نصف كوب لبن بارد.

نضرب بالمضرب الكهربائي جيدا حتى نصل إلى القوام المطلوب بعد ذلك نضيف الكريم شانتيه على الكنافه.

ونضيف أخيرا طبقة من المانجو ونزين الوجه بالكنافه ونهتم بتوزيع قطع الكنافة بشكل جذاب وجيد . مكونات عمل الكنافة بالمانجو السهلةطريقة عمل الكنافة بالمانجو السهلة

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