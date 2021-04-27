كوريا الجنوبية ترحب بدعوة قادة الآسيان إلى إنهاء العنف فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "تشوى يونغ-سام" - فى بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية - "حكومتنا ترى أن الاتفاق الذى توصل إليه قادة الآسيان سيرسى أسس استعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام فى ميانمار، ونتوقع تنفيذًا مخلصًا ومستمرًا للاتفاق".

وأضاف :"ندعو على وجه الخصوص إلى وضع حد فورى للحملة العنيفة ضد المتظاهرين باستخدام الأسلحة المدمرة فى ميانمار، ونأمل أن يقوم المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا بزيارة ميانمار فى وقت مبكر لإجراء حوار بناء يضم جميع الأطراف المعنية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن حكومته تحث مرة أخرى على الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو تشى.

وكان قادة دول رابطة الآسيان قد اجتمعوا يوم 24 أبريل الجارى فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ لبحث الأزمة فى ميانمار، وتوصلوا إلى الاتفاق المكون من خمس نقاط بشأن الأزمة والذى يتضمن إنهاء العنف، وبدء الحوار البناء بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص للآسيان لتيسير الحوار، وقبول المساعدات، وقيام المبعوث بزيارة لميانمار.