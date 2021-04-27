ماكرون لبوتين: يجب العمل على إخراج المرتزقة من ليبيا واحترام وقف النار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لنظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه يجب العمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، واحترام وقف إطلاف النار، حسبما أفادت قناة "العربية".





وجاء ذلك خلال اتصال هاتفى، أجراه فى وقت سابق اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لنظيره الروسى، تناولا فيه عددا من الملفات القضايا بينها أوكرانيا، وحالة المعارض الروسى نافالنى. وجاء فى البيان عن الكرملين: "بمبادرة من الجانب الفرنسى، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وتم إيلاء اهتمام خاص للنزاع الأوكرانى الداخلى". وبحسب البيان "أعرب الرئيسان عن القلق بشأن تصعيد التوترات فى جنوب شرق أوكرانيا".

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