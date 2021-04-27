انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط استمارة التقديم على الرعاية الاجتماعية 2021 في العراق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الوزير عادل الركابي عن مرحلة الاستعداد لبدء استمارة العاطلين عن العمل، والرعاية الاجتماعية 2021 في العراق من خلال الموقع الرئيسي ” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “، ويجدُر بنا الإشارة أن لكُل مُتقدم تمت الموافقة على طلب قام بتقديمه يُثبّت لهُ راتب الحماية الاجتماعية في جميع المُحافظات العراقية، ويقُوم المُتقدم بتقديم الاستمارة عبر الإنترنت أونلاين ويُمكن ملء الاستمارة من هنـا.

الفئات المستفادة من الرعاية الاجتماعية 2021 في العراق

الآن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد تفعيل جميع الاستمارات الإلكترونية، ومن خلالها يستطيع الفرد الإنفاق على أُسرته، والاستفادة من الدعم المادي في العراق 2021 لكُل من :

الفئات : ذوي الإعاقات البالغ نسبة إعاقتهم 75%.

فئات : العاطلين عن العمل .

فئة : الأرامل .

فئة : المُطلقات .

فئة : العاجزين .

فئة : العزباء التي تعدى عُمرها الـ 35 عاماً ليس لها رب أُسرة مسئول عنها أو راتب حكومي.

فئة : كبار السن ” العازبين ” البالغين عُمر الستين .

فئة : زوجات الشُهداء في الحروب السابقة .

وفور الانتهاء من جميع الإجراءات سوف يتم تحديد موعد لاستقبال التقديم .

شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2021