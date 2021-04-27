تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021

مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021، عمليات بحث مكثفة تحدث الآن على محرك جوجل لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم، وهي من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من كرة القدم الأوروبية، والتي يتبعها كثير من العرب أيضاً، الذين يتابعون المباريات الرياضية العالمية، وهي مباراة كروية من العيار الثقيل لأنها تجمع بين فريقين من أقوى الفرق في الدوري الاوروبي، الذي يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية قوية، و بذلك عبر موقعنا “ثقفني” الاخباري نعرض لكم تفاصيل التقاط إشارة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 2021.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

يحاول فريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي تحقيق الفوز بشكل قوي في مباراة اليوم ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021، والتي تنطلق مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وذلك على أرضية ملعب استاد الفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية، الجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد حصل علي اللقب 13 مرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

استطاعت العديد من القنوات الأوروبية أن تحصل على حقوق بث مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الانجليزي اليوم بشكل مباشر وبتقنية عالية الجودة تقنية hd، لضمان الاستمتاع المشاهد لمباراة قوية على قناة بي أن سبورت بريميوم bein sport Premium HD إلي جانب الترددات التالية.

أولا قناة match TV russia

القمر الصناعي انتل سات.

التردد 11580.

معدل الاستخدام افقي.

معدل الترميز 2400.

ثانياً قناة sky sport 1 HD Germany