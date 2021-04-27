مصر تمنح الترخيص للقاح صيني جديد.. "كورونا فاك"

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، أنها منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

ومنحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.

والأحد الماضي، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث تعليقا على الصورة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين".

يذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، قد أكد في وقت سابق، أن شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.

وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع مينا فارم أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.

وتابع البيان "سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينافارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويا.

وسيتم الإنتاج في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية في القاهرة "للتوزيع على مستوى العالم".