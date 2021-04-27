على الفور وبشكل كامل.. بلينكن يحث إثيوبيا على ضمان انسحاب قوات إريتريا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بحسب "روسيا اليوم"، إن بلينكن تحدث مع أحمد فى اتصال هاتفى، وحث على انسحاب القوات الإريترية المتورطة فى صراع تيجراى على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها.
وأضاف أن بلينكن أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية تساهم فى تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى إقليم تيجراى الذى تمزقه الصراعات.
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