صور .. مندوب السعودية الجديد لـ الجامعة العربية يقدم أوراق اعتماده

جدة - نرمين السيد - تسلَم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أوراق اعتماد السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، المندوب الدائم الجديد لـ المملكة العربية السعودية، خلال استقبال أبو الغيط له بمكتبه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، مساء أمس الأحد.





وأعرب المندوب الدائم الجديد لـ المملكة العربية السعودية، فى تصريحات له، عقب اللقاء، عن اعتزازه بالعمل مندوبًا لـ المملكة فى الجامعة العربية، وحرصه على تعزيز العمل العربى المشترك. وشدد السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة على دعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء، منوهًا بأن المملكة كانت وستظل مع الإجماع العربى فى القضايا الإقليمية والدولية.

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