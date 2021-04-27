رابط نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية الابتدائية والمتوسطة والثانوية

رابط نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية الذي بات حديث الملايين من الطلاب والطالبات والأسر السعودية خلال هذه الأيام، فلا يخلو بيت من طالب في أحد المراحل التعليمية ويريد أن يتعرف على نتيجة ابنه، فيلجأ إلي البحث على نظام نور التعليمي هذا النظام الممتلئ بالخدمات التي تخص المنظومة التعليمية الجديدة المتعبة في المملكة على منصة مدرستي، كما يقدم هذا النظام خدمات الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية التي انتهت مؤخراً الاختبارات الخاصة بها، كما يقدم أيضاً نتائج المرحلة المتوسطة المنتظره من قبل الملايين وكذلك المرحلة الثانوية والتي تعد أهم المراحل التعليمية داخل المملكة نظراً لعملية التأهيل لمرحلة الجامعات.

ينتظر ملايين الطلاب والطالبات ممن انتهوا من اختبارات الفصل الدراسي الثاني فى المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) رفع النتائج على نظام نور التعليمي للتعرف على درجات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث يتمكن أولياء الأمور والطلاب التوجه مباشرةً إلي رابط النتائج برقم الهوية للإستعلام عن النتائج النهائية لهذا الفصل.



يستطيع من يمتلك حساب في نظام نور الدخول مباشرة على نظام نور والتعرف على التقارير والمعلومات الذين يرغبون فيها والتي أهمها درجات هذا الفصل الدراسي، أما من لا يمتلك حساب في نظام نور فعليه أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:



النقر على رابط نظام نور .

. إضافة البيانات المطلوبة للتسجيل مثل الإسم، الرقم السري، الرمز المرئي.

النقر على التسجيل.

بعد الإنتهاء من عملية التسجيل يمكنكم الإستعلام عن النتيجة وفقا إلي تسجيل رقم الهوية والتحقق من الرمز المرئي فقط.

وصلنا إلي ختام رابط نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية للإستعلام عن نتيجة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.