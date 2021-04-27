كورونا فى المكسيك .. 1.143 إصابة جديدة و116 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكسة بارتفاع حصسلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد، إلى مليونين و329 ألفا و534 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 215 ألفا و113.

وتقول وزارة الصحة، إن العدد الفعلى للإصابات بالفيروس التاجى فى المكسيك قد يكون أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات الرسمية، فيما تتوقع دراسة أن حصيلة الضحايا الحقيقية جراء "كورونا" قد تكون أعلى بنسبة 60% من العدد المعلن.