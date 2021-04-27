أمريكا تعتزم منح 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لبعض الدول

جدة - نرمين السيد - ووفق لوكالة "فرانس برس"، قال مستشار البيت الأبيض لمكافحة كورونا، آندى سلافيت، إن الولايات المتحدة ستمنح ستين مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لدول أخرى ما أن تصبح متوفرة".

وأضاف سلافيت ردًا على مزاعم تخزين واشنطن للقاحات دون الحاجة إليها، أنه لم يتوفر حاليًا إلا عدد قليل جدًا منها.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، أن الحكومة الأمريكية لا تزال فى طور "التحضير" لهذا الإجراء، كما وعدت بأن تقدم تفاصيل عن الجهات التى ستفيد من هذه اللقاحات "فى وقت قريب".

وتابعت: "قبل إرسال جرعات "أسترازينيكا" انطلاقا من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفى بشروط النوعية".