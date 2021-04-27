“عاجل اليوم” نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي موقع نتائجنا 2021 بمحافظات العراق

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“عاجل اليوم” نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس موقع نتائجنا 2021 بمحافظات العراق، أعلنت وزارة التربية العراقية أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بعد طول انتظار من العديد من الطلبة وأولياء الأمور، وفيما يلي سوف نستعرض أهم التفاصيل عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي تمهيدي بالعراق
تم نشر أخبار تقر بأنه يتم اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي الآن، وينتظر جميع الطلبة رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح الإجابات.
وهذا الخبر بناء على ما قاله الدكتور “علي حميد مخلف“، ويستطيع كل طالب الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.رابط نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس بموقع نتائجنا العراق
تعلن وزارة التربية العراقية عن قولها لجميع الطلبة بأنه لا داعي للقلق، لأنه بإمكانكم بمجرد نزول النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، يمكنكم معرفة نتائج كل مادة بمفردها من خلال رقم المقعد عن طريق شبكات الإنترنت، ومن المتوقع أنه في خلال هذا اليوم الموافق 27 أبريل سوف يتم الإعلان عن النتيجة .ويستطيع طالب الصف الثالث المتوسط والسادس في موقع نتائجنا الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- ثم تقوم بتسجيل حساب جديد إذا لم تكون قد سجلت من قبل، ولكن في حالة التسجيل تقوم بكتابة الرقم السري والاسم.
- تظهر لك خانة بها نتائج المتوسط قم بالضغط عليها.
- ومن ثم تظهر لك خانه بها عدد من المحافظات قم باختيار محافظتك.
- بعد ذلك تكتب رقم المقعد أو ما يسمى برقم الاكتتاب.
- وأخر خطوة هي الضغط على كلمة استعلام.
وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة بنجاح تكون قد استفسرت عن نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي بالعراق لعام 2021 للفصل الدراسي الثاني.رابط لكل إدارة وكل محافظة في موقع نتائجنا
وحددت وزارة التربية العراقية رابط محدد لكل إدارة وكل محافظة يستطيع الطالب سواء أكان طالب الصف الثالث المتوسط أو الصف السادي الإعدادي ،الدخول عليه مباشرة من خلال كتابة رقم المقعد أو رقم الاكتتاب فقط للحصول على النتيجة.
وسوف يتم الإعلان عن جميع النتائج في جميع محافظات العراق في الكرخ الأولى ، والبصرة، والرصافة الأولى والثانية، وبغداد خلال الساعات المقبلة، تماماً كما هو الحال بمحافظات المملكة العربية السعودية حيث أن الطلاب بنفس المرحلة العمرية ينتظرون نتائج نظام نور التعليمي في المرحلة الابتدائية أيضاً.
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“عاجل اليوم” نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس موقع نتائجنا 2021 بمحافظات العراق، أعلنت وزارة التربية العراقية أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بعد طول انتظار من العديد من الطلبة وأولياء الأمور، وفيما يلي سوف نستعرض أهم التفاصيل عن نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي تمهيدي بالعراق
تم نشر أخبار تقر بأنه يتم اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي الآن، وينتظر جميع الطلبة رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح الإجابات.
وهذا الخبر بناء على ما قاله الدكتور “علي حميد مخلف“، ويستطيع كل طالب الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.رابط نتائج الصف الثالث المتوسط والسادس بموقع نتائجنا العراق
تعلن وزارة التربية العراقية عن قولها لجميع الطلبة بأنه لا داعي للقلق، لأنه بإمكانكم بمجرد نزول النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، يمكنكم معرفة نتائج كل مادة بمفردها من خلال رقم المقعد عن طريق شبكات الإنترنت، ومن المتوقع أنه في خلال هذا اليوم الموافق 27 أبريل سوف يتم الإعلان عن النتيجة .ويستطيع طالب الصف الثالث المتوسط والسادس في موقع نتائجنا الحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- ثم تقوم بتسجيل حساب جديد إذا لم تكون قد سجلت من قبل، ولكن في حالة التسجيل تقوم بكتابة الرقم السري والاسم.
- تظهر لك خانة بها نتائج المتوسط قم بالضغط عليها.
- ومن ثم تظهر لك خانه بها عدد من المحافظات قم باختيار محافظتك.
- بعد ذلك تكتب رقم المقعد أو ما يسمى برقم الاكتتاب.
- وأخر خطوة هي الضغط على كلمة استعلام.
وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة بنجاح تكون قد استفسرت عن نتائج الصف الثالث المتوسط تمهيدي بالعراق لعام 2021 للفصل الدراسي الثاني.رابط لكل إدارة وكل محافظة في موقع نتائجنا
وحددت وزارة التربية العراقية رابط محدد لكل إدارة وكل محافظة يستطيع الطالب سواء أكان طالب الصف الثالث المتوسط أو الصف السادي الإعدادي ،الدخول عليه مباشرة من خلال كتابة رقم المقعد أو رقم الاكتتاب فقط للحصول على النتيجة.
وسوف يتم الإعلان عن جميع النتائج في جميع محافظات العراق في الكرخ الأولى ، والبصرة، والرصافة الأولى والثانية، وبغداد خلال الساعات المقبلة، تماماً كما هو الحال بمحافظات المملكة العربية السعودية حيث أن الطلاب بنفس المرحلة العمرية ينتظرون نتائج نظام نور التعليمي في المرحلة الابتدائية أيضاً.
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