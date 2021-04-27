وزارة التعليم السعودية تفاجئ الطلاب بمقترح تحويل العام الدراسي المقبل إلى ثلاثة فصول والجداول والأجازات 1443

وزارة التعليم السعودية تعد خطة ومقترح للتعليم بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي المقبل لسنة 1443، حيث كان من ضمن هذه الخطة هو تحويل العام الدراسي والتقويم الدراسي من فصلين إلى ثلاثة فصول دراسية، كما قررت الوزارة أيضاً في هذه الخطة تدريب طلاب الجامعات 6 أشهر قبل تخرجهم من الجامعة، وحالياً تتجه بعض المدارس والجامعات في مناقشة تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول، حيث أنه بعد تم الانتهاء من الاختبارات النهائية بالمملكة العربية السعودية، اتجهت الوزارة إلى مناقشة بعض القرارات الهامة الخاصة بالتعليم في العام الدراسي المقبل من زيادة فصل صيفي، أو من تطبيق قرار الدمج بالجامعات، وغيرها من القرارات التي سيتم مناقشتها قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443، وأيضاً هل العام القادم سيكون حضورياً أم الدراسة عن بعد.

وزارة التعليم السعودية ومقترح تحويل العام الدراسي المقبل 1443 الى ثلاثة فصول والجداول الدراسية 1443

وزارة التعليم السعودية في خطتها الهامة والمقترحة للعام الدراسي المقبل 1443/2021/2022 في تحويل الفصلين للتقويم الدراسي إلى ثلاثة فصول، ليصبح عدد الفصول الدراسية 3 ثلاثة فصول، وعدد أسابيع الدراسة 39 أسبوع، ويكون عدد أيام الدراسة كاملة حوالي 183 يوماً.

ليصبح الفصل الأول بالدراسة 13 أسبوع وتشمل الأيام التي يقام فيها الاختبارات، ليصبح عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الأول (60) يوماً.

الفصل الثاني بالدراسة: يكون عدد أسابيع الدراسة به 13 اسبوع، وتشمل أيضاً أيام الاختبارات، ليصبح عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الثاني (61) يوماً.

الفصل الثالث بالدراسة: وسيكون عدد أسابيع الدراسة بالفصل الثالث 13 أسبوع، ويشمل أيام الاختبارات، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الثالث (63) يوماً.

بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول حسب المقترح للثلاثة فصول تبدأ من يوم الأحد 21/1/1443، وتكون أجازة اليوم الوطني يومي 15 و 16 من شهر 2 لعام 1443، وتكون أجازة نهاية الاسبوع المطولة يومي 11و 12 من شهر 3 لعام 1443، وأجازة نهاية اسبوع مطولة يوم 29 من شهر 3 لعام 1443، تصبح بداية أجازة الفصل الدراسي الأول يوم 20/4/1443 هجرياً.

بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني: تبدأ يوم 1/5/1443، وتكون أجازات وسط الدراسة به يومي 11 و 12 من شهر 5 لعام 1443، وأجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تكون يوم 26/5/1443، لتبدأ الدراسة مرة أخرى في الفصل الثاني يوم 6/6/1443، وتكون الأجازة المطولة لنهاية الاسبوع يومي 12 و 13 من شهر 7 لعام 1443، وتكون بداية أجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 7/8/1443 هجرياً.

بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثالث: تبدأ الدراسة بهذا الفصل يوم 17/8/1443 هجرياً، وتكون أجازة عيد الفطر بهذا الفصل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 24/9/1443، وتبدأ الدراسة مرة أخرى بعد أجازة عيد الفطر يوم الأحد الموافق 7/10/1443، وتكون أجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/11/1443.

منع العقاب أو الإيذاء النفسي أو الجسدي للطالب.

عدم التهديد بدرجات الطالب أو حسمها.

عدم حرمان الطالب من تناول الإفطار.

عدم منعه من الذهاب لدورات المياه أو للشرب.

لايكلف الطالب بنسخ الواجب كعقاب له.

عدم الاستهزاء أو السخرية من الطالب.

لا يطرد الطالب من الفصل كنوع من أنواع العقوبة.

إذا أخطأت الطالبة في إجابة سؤال يجب التحدث إليها برفق ولين، ولا تعامل بعبارات التأنيب باستمرار، لأن هذا ليس من أسلوب التعامل مع الطالبات.

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