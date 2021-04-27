بالتفاصيل.. ماذا جرى خلال حادثة قطار السويس؟

اصطدم قطار بسيارة نقل في محافظة السويس المصرية، ليل الاثنين الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة شخصين بإصابات متفرقة أحدهما من ركاب القطار.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إنه حسب ما تم رصده من معلومات من خلال شهود عيان فإن سائق السيارة النقل هو المتسبب في الحادث حينما قام بعبور المزلقان أمام قرية عامر بقسم الجناين خلال قدوم القطار فدهس القطار كابينة السائق مما نتج عنه وفاته على الوفر.

وحسب المصدر فإن مساعد سائق النقل أصيب في الحادث وتم نقله للمستشفى، بينما أصيب راكب من بين ركاب القطار بإصابات طفيفة.

وأشار المصدر إلى أن حركة القطارات توقفت جزئيا على خط الإسماعيلية السويس، لحين رفع أنقاض الحادث التي هي عبارة عن السيارة النقل وطوب بناء كانت محملة به وتناثر على القضبان.

وكان القطار قادما من الإسماعيلية متوجها إلى السويس فيما تم إخطار النيابة للتحقيق.

وشهدت سكك حديد مصر وخاصة خط وجه بحري القاهرة عدة حوادث لقطارات خلال هذا الشهر مما استدعى ذهاب وزير النقل إلى البرلمان، الاثنين، وأكد أن منظومة السكك الحديدية تهالكت بشكل كبير وتحتاج إنفاق ووقت ومجهود كبير لتطويرها.