لماذا برأت المحكمة تامر أمين من تهمة "سب المصريين"؟

برأت محكمة جنح مدينة نصر شرقي القاهرة، الاثنين، الإعلامي المصري تامر أمين من تهمة سب وقذف الشعب المصري في الجنحة المباشرة التي تقدم بها ضده أحد المحامين ورفض الدعوى المدنية.

وجاء الحكم الأخير لصالح أمين بمثابة إسدال للستار على وقائع القضية التي أثيرت بسبب تصريحاته المسيئة لأبناء أهالي الريف الصعيد المصري، في فبراير الماضي.

أسباب البراءة

وفي هذا السياق يوضح شعبان سعيد، المحامي بالنقض كواليس القضية والأسباب التي دفعت بالمحكمة إلى تبرأت الإعلامي المصري؛ مرجعًا السبب الأول أن المحامي الذي تقدم بالجنحة المباشرة، ليس له صفة حتى يتقدم بالدعوة.

ويلفت سعيد في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن قبول الدعوة لابد أن يكون من شخص ذي صفة وقع عليه ضررًا مباشرًا من جراء ما أدلى به تامر أمين من تصريحات وهو رأت المحكمة أنه لم يقع في هذه القضية.

ويوضح: "الضرر المباشر يكون ماديًا أو معنويًا، وهو ما يحدد طبيعته القاضي المنوط به نظر القضايا، وفقًا لكل قضية على حِدة".

ويتابع المحامي المصري حديثه: "أرى أن من أهم أسباب في حصول تامر أمين على براءة، هو أن التعامل مع القضية تم بطريقة غير احترافية، فكان من الأولى أن يتقدم المحامي بطلب للنيابة العامة وهي من تقوم بالتحقيق في القضية، ثم تقدم المتهم للمحاكمة".

تحقيق وإيقاف

وفي فبراير الماضي، قال الإعلامي المصري عبر البرنامج الذي يقدمه إن "المصريين في الريف والصعيد ينجبون أطفالا كثيرين ولا يقومون بتعليمهم بل ليقوموا بتشغليهم، الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية والبنات يتم شحنهن إلى القاهرة لتعملن خادمات، وأحيانًا تعملن في أعمال دنيئة"

التصريحات في حينها أحدثت حالة واسعة من الاستياء بين المصريين، وهو ما دفع بالمجلس الأعلى للإعلام إلى التحقيق مع أمين، ومن ثم وقف برنامجه شهرين، وتغريم القناة 250 ألف جنيه، والتقدم ببلاغ ضده إلى النائب العام.

فيما أكد حينها أيضًا طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص بتامر أمين بعد تصريحاته، ولن يقدم أي برامج في الفترة الحالية.

تراجع واعتذار

بعد وقت قليل من موجة الغضب العارمة تجاه أمين، أعلن تامر أمين اعتذاره لأهل الصعيد، ولكل المصريين، واتهم أمين البعض بمحاولة الصيد في الماء العكر وتشويه تصريحاته و"إظهاري وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد".

تامر أمين يعتذر للمصريين

وأضاف أمين فيديو بثه عبر موقع فيسبوك: "لا أجرؤ أنا ولا غيري على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين، الصعيد هو فخر مصر وعزة مصر وشرف مصر ومنه القامات الكبيرة الأدبية والشعرية والسياسية والثقافية".

وأوضح أمين في اعتذاره أن الفيديو المتداول له والذي يتحدث فيه عن خطورة الزيادة السكانية تم اقتطاعه من سياقه وأنه لم يقصد أبدا المعنى الذي يحاول البعض الترويج له.