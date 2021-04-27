ثلاثة فصول دراسية تناقشها الآن بعض الجامعات والمدارس لتطبيقها العام المقبل بتعليم السعودية 1443

ثلاثة فصول دراسية بالس عوديةيتم مناقشتها لتطبيقها العام القادم بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه قامت بعض الجامعات بمناقشة وأهمية مدى تحويل العام الدراسي من فصلين إلى ثلاثة فصول، كما أنه أيضاً وزير التعليم السعودية ظهر في لقاء له كان يتكلم عن زيادة فصل صيفي بالمدارس الأعوام المقبلة، وذلك ليصبح العام بدلاً من فصلين فقط دراسيين يصير ثلاثة فصول، ووضح الوزير سبب ذلك، وأهميته للطلاب ومنسوبي التعليم والعطلات.

ثلاثة فصول دراسية العام القادم بالسعودية وأهميته 1443

الثلاثة فصول الدراسية بعد أن كانت ستطبق في بعض المدارس أو المدارس فقط، ظهرت الآن بعض الجامعات التي تناقش هذه الزيادة للفصل الثاني بها أيضاً، ومن هذه الجامعات هي جامعة بيشة، وأيضاً من الأخبار الواردة أنها ليست الجامعة الوحيدة التي ستناقش زيادة الثلاثة فصول بل هناك جامعات أخرى، ولكن حتى الآن لم تعطي هذه الجامعات قراراً أو مناقشة في ذلك، لأنه نحن بصدد انتهاء الاختبارات، وعلى وشك الدخول في قرارات جديدة للعام الدراسي القادم للطلاب بالمدارس من ثلاثة فصول أو سيكون العام حضورياً أم عن بعد.

وزير التعليم السعودي فصل ثالث بالمدارس السعودية الأعوام القادم

تكلم وزير التعليم عن زيادة الفصل الثالث قبل تطبقه بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الفصل يعد له أهمية كبيرة في تعليم الطلاب، وضبط الأجازات والعطلات، وتشعب المسارات العلمية المختلفة للطلاب، ومن كلام وزير التعليم تقوم الآن بعض الجامعات بمناقشة زيادة الفصل الثالث أيضاً لمعرفة أهميته، ومدى قبول الطلبة لها من موافقه أو اعتراض، وفي انتظار الكثير من القرارات التي تكلم عنها الوزير العام الماضي من قرار دمج الطلاب أو الاختلاط، وقرار إضافة منصة مدرستي للطفولة المبكرة، وغيرها من القرارات التي ستجعل من التعليم تطويراً للعلم التقني ورؤية 2030 القادمة