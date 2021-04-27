التسجيل في دعم الإيجار طريقة ورابط التسجيل وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه، حيث يعتبر هذا الدعم من البرامج الجديدة التي قامت وزارة الإسكان في المملكة بالإعلان عنها عن طريق منصة إيجار الإلكترونية، حيث يوجد العديد من المواطنين داخل المملكة الذين لديهم الرغبة في الحصول على شقة سكنية والدفع لها بشكل مبسط وسهل، وهذا الهدف هو ما تم توفيره عن طريق برنامج دعم الإيجار، ولهذا سوف نقوم اليوم بتوضيح لكم ماهو برنامج دعم الإيجار وطريقة التسجيل فيه، وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه.

التسجيل في دعم الإيجار

حيث أن برنامج دعم الإيجار هو برنامج انطلق من قبل مجلس الوزراء لدعم المواطنين الغير قادرين على دفع المستحقات التي تخص السكن بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وأهم أهداف البرنامج هو معالجة حالة التعثر للمواطنين عن دفع الأجرة للسكن لكلا من يثبت عدم قدرته على الدفع لأسباب عديدة منها وفاة أو مرض أو سجن أو ضعف القدرة المالية، وهذا الدعم مقدم لجميع المواطنين الذين يثبت احتياجهم للدعم، وأهم المستفيدين من برنامج دعم ايجار مايلي:

طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن طريقة التسجيل في برنامج الإيجار لكل من ينطبق عليه الشروط من المواطنين، وطريقة التسجيل كما يلي:

أولا يتم القيام بالدخول على منصة إيجار الإلكترونية

ثم الدخول على دعم الإيجار.

ثم اختيار حسابي من أعلى الشاشة.

ثم الضغط على دخول.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر، ورمز التحقق، ثم الضغط على دخول.

وإذا كنت لا تمتلك حساباً داخل المنصة اضغط على تسجيل في الأسفل.

ثم قم بكتابة الإسم كاملاً، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وكلمة السر والرمز الذي في الصورة.

ثم الضغط على طلب تسجيل.

ثم تسجيل الدخول على المنصة.

تقديم طلب للحصول على الدعم.

ارسال جميع المستندات المطلوبة.

ثم ارسال الطلب.

وسوف يُرسل رسائل نصية للمستأجر والمؤجر عند وصول المعاملة من قبل قضاء التنفيذ

أن تكون المقدم للدعم من بين الفئات المشمولة بالدعم

يجب أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً في شبكة إيجار.

يشترط إصدار قرار بالتنفيذ بحق المستفيد من قبل قاض التنفيذ.

أن يُصدر قرار من قبل اللجنة داخل المنطقة عن نوع الدعم.

أهم الشروط المطلوبة