أخبار اليمن : أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تنعي الفريق يحيى الشامي

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تنعي الفريق يحيى الشاميأصدرت قيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بيانا نعت فيه الفريق يحيى الشامي الذي وافته المنية يوم الإثنين في العاصمة صنعاء.

وقالت أحزاب التحالف في بيان النعي أن رحيل الفقيد مثل فاجعة لكل المخلصين الأوفياء على إمتداد الرقعة الوطنية ولكل الذين رافقوا الفقيد خلال مسيرة حياته الحافلة بالمواقف الوطنية التي ستظل شاهدة له عبر مختلف العصور والأزمنة ، حيث كان من الرجال الوطنيين القلائل الذين أسهموا بفاعلية في مسيرة البناء الوطني على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان .

مشيرة إلى أن الفقيد كان نموذجا للمسؤول الوطني الحريص من خلال مختلف المواقع الوظيفية التي تولاها خلال مسيرته العملية.

وأكد البيان أن وطننا اليمني بهذا المصاب الجلل خسر قائدا وطنيا غيورا ومسؤولا شجاعا وهامة من الهامات الوطنية المشهود لها عبر مختلف الحقب والأزمنة معددا ومشيدا بمناقب الفقيد، ورافعا أحر التعازي القلبية الصادقة الى قيادة وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والى كل جماهير الشعب، والى أسرة الفقيد وكافة آل الشامي، متضرعين بالأصالة عن شخوص قيادة أحزاب التحالف الوطني وبالإنابة عن أعضائها وقواعدها الى المولى العلي القدير ليغمر الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان، وأن يعصم قلوب أبناء وأهل الفقيد وكل ذويه ومحبيه وزملائه ورفاق دربه بالصبر والسلوان.

