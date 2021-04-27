وفاة حافظ سلامة.. قائد المقاومة الشعبية في السويس

توفي قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس خلال حرب أكتوبر 1973 الشيخ حافظ سلامة، مساء الاثنين، عن عمر ناهز 95 عاما بمستشفى الدمرداش بالقاهرة.

وأعلنت أسرة الشيخ حافظ، تشييع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيجري دفنه بمقابر السويس الجديدة.

يذكر أن الشيخ حافظ سلامة، بطل وقائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس، وأحد رموز العمل الخيري، وباعث الروح المعنوية، وأحد رموز مصر على مر العصور.

وذكر المؤرخ العسكري جمال حماد الشيخ حافظ سلامة في كتابه العمليات الحربية على الجبهة المصرية، في حديثه عن معركة السويس وما قام به قائد المقاومة الشعبية.

ولد الشيخ حافظ علي أحمد سلامة بالسويس في 6 ديسمبر 1925 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان الابن الرابع لوالده الحاج علي سلامة، الذي كان يعمل في تجارة الأقمشة.

بدأ حافظ سلامة تعليمه بـ"كُتاب الحي"، ثم التعليم الابتدائي الأزهري، وأخذ في تثقيف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة ودرس العديد من العلوم الدينية، ثم عمل في الأزهر واعظًا، حتى أصبح مستشارًا لشيخ الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية حتى 1978، ثم أحيل إلى التقاعد.

انتسب للعمل الخيري مبكرا، وشارك في العديد من الجمعيات الخيرية في السويس، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز، حيث ساهم في دعم المقاومة والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين.