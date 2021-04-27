موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 تحديث الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة يتساءل الكثير من المواطنين بالسعودية الآن عن الموعد المقرر لصرف قيمة منحة المساعدة المقطوعة لمستحقيها، ولذلك يتم الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من قبل المواطنين، مما أدى لقيام وزير العمل السعودي بالإعلان عن اقتراب موعد الصرف واعتماد المبالغ في حسابات المواطنين بمبالغ المساعدة المقطوعة، ولذلك من المنتظر صرفها خلال الساعات القادمة من الآن.

المساعدة المقطوعة 1442

تعتبر المساعدة المقطوعة احد أشكال الرعاية الاجتماعية التي تكفلها وزارة العمل بتكليف من المملكة السعودية، وذلك من أجل سد الاحتياجات الأساسية لآلاف الأسر السعودية الذين يواجهوا الفقر أو البطالة أو الإعاقات أو الظروف الاجتماعية المختلفة، ولذلك يتم تحديد قيمة مبلغ المساعدة المقطوعة لكل فئة على حدى، ويحصل عليها المستفيد في الموعد المحدد لها من قبل الدولة.

لا يتم توزيع رواتب المساعدة المقطوعة بشكل عشوائي على المواطنين، حيث يتطلب من المواطن تقديم بعض الأوراق الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل بالسعودية، وذلك للتأكد من صحة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن، ومن ثم يتم اعتماد الطلب وصرف قيمة المساعدة المقطوعة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

هناك مجموعة من الفئات حددتها وزارة العمل لاستحقاق قيمة المساعدة المقطوعة 1442بالسعودية، ويمكننا إيضاح تلك الفئات من خلال الآتي:

السيدات المطلقات.

السيدات الأرامل.

من يزيد عمرهم عن ستون عام (60 سنة) سواء رجل أو امرأة.

أسر السجناء.

أسر الشهداء.

الأسر الفقيرة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسر المفقودين.

الأبناء الأيتام.

العاطلين عن العمل.

رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن موعد صرف وقيمة المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطالب إلكترونياً، ويمكننا توضيح خطوات الاستعلام من خلال الآتي:

أولا: يلزم الدخول على موقع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” بالسعودية من هنا.

ثانياً: قم بتسجيل الدخول بحسابك من خلال كتابة الاسم والرقم السر.

ثالثاَ: قم بالضغط على خيار “الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة”.

رابعا: أدخل رقم الطلب الخاص بك.

خامساً: تلك الخطوة الأخيرة ويتم الضغط فيها على كملة “الاستعلام”.

وسيتم تحويلك حينها للصفحة الخاصة بنتائج الاستعلام، وسيتم توضيح قيمة المساعدة المقطوعة ورقم الحساب البنكي الذي سيتم التحويل عليه، كما سيظهر لك الموعد المحدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.